Pico y placa para motos y carros en Cartagena de Indias 2024: Así rota esta semana

El pico y placa es una medida que adoptaron las ciudades principales del país con el fin de regular los trancones en hora pico y mejorar la calidad del aire por las emisiones de CO₂ de los vehículos. Es por ello que, en algunos lugares aplica de lunes a viernes, mientras que, en otros, hasta el día sábado en horarios específicos.

Asimismo, debido a la gran cantidad de motos que se han adquirido en los últimos años, el pico y placa también cobija a estos vehículos que deben someterse a la norma para evitar sanciones, tal como sucede en el caso de Cartagena.

¿Qué pasa si circula en pico y placa en Cartagena?

Independientemente de la ciudad en la que se encuentra el ciudadano, si saca un vehículo estando en pico y placa, será sancionado por las autoridades competentes con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) o $610.000 COP.

Adicional, el vehículo será inmovilizado e incluso llevado a los patios, de acuerdo con lo establecido en artículo 131, sección C14 del Código Nacional de Tránsito, en el que se estipula lo siguiente:

“Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado”.

Vías cerradas por el pico y placa en Cartagena

Como lo mencionamos, Cartagena es una de las ciudades del país que tienen implementado el pico y placa; sin embargo, esta restricción solo aplica para ciertas vías, según lo indicado en el Decreto 02 de 2024. En ese orden de ideas, los conductores con prohibición vehicular no podrán transitar por:

Transversal 54: Desde la intersección con la Diagonal 30 (CAI Ceballos) hasta la glorieta del Pozón sobre la Variante a Cartagena.

Avenida Pedro de Heredia: Tramo comprendido entre la intersección con la avenida Luis Carlos López y la Avenida Rafael Núñez (Sector India Catalina), hasta la intersección con la Transversal 54 (Sector de la Bomba el Amparo)

Troncal del Occidente: Desde la intersección con la Transversal 54 (Sector de la Bomba el Amparo), hasta los límites de la ciudad con el municipio de Turbaco (Tubo Caribe).

Avenida Santander: Desde la entrada del Puente del Túnel de Crespo hasta la Calle 15 (Edificio Seguros Bolívar).

Avenida San Martin: Calle 15, hasta la intersección de la Avenida Santander (antigua Glorieta Santander) y la Avenida Blas de Lezo.

Avenida Pedro Romero (Calle 31 D): Tramo comprendido entre la carrera 30 (Glorieta de La Esperanza), hasta la intersección con la Transversal 54. (Y de Olaya – Caño Chaplundun)

Carrera 30 (La Esperanza): En el tramo comprendido entre la intersección con la Avenida Pedro Romero hasta la intersección con la Avenida Pedro de Heredia.

Diagonal 32 (Carretera antigua de Turbaco): Tramo comprendido entre la intersección con la Avenida Pedro Romero (CAI de Olaya) hasta la Intersección con la Troncal del Occidente (Bomba Terpel de Ternera – Cárcel de Ternera).

Carrera 71: Desde la intersección con la calle 30 (frente Biblioteca Jorge Artel) hasta la Troncal del Occidente en ambos sentidos viables y desde la Intersección con la Troncal del Occidente hasta la Diagonal 32 (El Biffi).

Avenida Blas de Lezo: Tramo comprendido desde la intersección con la Avenida San Martín (carrera 2ª) y Carrera 1ª (Avenida Santander), hasta la avenida Venezuela y carrera 8 A.

Avenida Rafael Núñez: En el tramo comprendido desde la intersección con la carrera 1ª (Avenida Santander – Tenazas) hasta la intersección con la avenida Pedro de Heredia (India Catalina), en ambos sentidos viales.

Avenida Luis Carlos López: En el Tramo comprendido entre la intersección de la Avenida Pedro de Heredia (India Catalina) hasta la intersección con la Calle 30 (Calle de la Media Luna (Antiguas Botas Viejas), en ambos sentidos.

Calle 30 que la conforman los siguientes tramos:

(Calle de la Media Luna), comprendido entre la intersección con la carrera 8ª (Camellón de los mártires), hasta la intersección con la Avenida Playa del Pedregal.

Tramo comprendido en la intersección con la playa del pedregal hasta la intersección con la carrera 20 (Calle Mompox), en ambos sentidos vehiculares.

Tramo comprendido desde la intersección con la calle 20 (Calle Mompox) (Colegio La Candelaria) hasta la intersección con la Avenida Pedro de Heredia (Texaco N.º 3).

Tramo comprendido desde la intersección con la Avenida Pedro de Heredia hasta la intersección con la carrera 38 (Iglesia María Auxiliadora) y carrera 48 (Amberes - Piedra de Bolívar).

Tramo comprendido entre la intersección de la carrera 48 (Piedra de Bolívar) hasta la Transversal 54 (Clínica Blas de Lezo), denominado Avenida del Consulado.

Tramo comprendido entre la intersección con la Transversal 54 (Clínica Blas de Lezo) hasta la carrera 71(frente Biblioteca Jorge Artel).

Avenida del Lago: Tramo comprendido entre la intersección con carrera 17 (El Universal - Puente las Palmas), hasta la intersección con la transversal 38 (frente al Barrio El Bosque sector la Cuchilla).

Corredor de Carga: Desde la Glorieta del Fondo Rotatorio hasta la entrada del barrio Manga (Peaje Manga) en ambas calzadas entra:

Avenida Crisanto Luque Desde la Transversal 38 (Bomba Michelin) hasta la Transversal 54. (La Purina).

Diagonal 21 (Carretera del Bosque).

Tramo de la Transversal 54 desde la Diagonal 21 (Frente a Gaseosas Postobón) hasta el CAI de Ceballos.

Carrera 56 (vía hacia Pasacaballos), desde el CAI de Ceballos hasta la Glorieta del Fondo Rotatorio.

Avenida Crisanto Luque: En el tramo comprendido desde la transversal 38 hasta la Avenida Pedro de Heredia. (Mercado de Bazurto).

Puente Román.

Vías internas de la ciudad Amurallada: En consecuencia, no se podrá ingresar a las vías internas de la ciudad amurallada, en especial por los boquetes de acceso. Las vías del centro amurallado afectadas con la medida son las siguientes:

Calle 39, calle 39 A, calle 38, calle 37, calle 36, calle 35, calle 34, calle 32, calle 31.

Carrera 11, carrera 10, carrera 9, carrera 8, carrera 7, carrera 6, carrera 4, carrera 3, carrera 2 (vía perimetral de la muralla).

Sector Getsemaní.

Calle 32 (Avenida Daniel Lemaitre), calle 25 (calle Larga), calle 24 (Calle del Arsenal) y todas las vías que conforman el sector.

Sector Barrio la Matuna.

Carrera 10 y carrera 12.

Pico y placa del 11 al 15 de noviembre en Cartagena

A través del decreto previamente mencionado y por medio del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de la ciudad, el pico y placa funcionará esta semana así:

Lunes 11 de noviembre: no hay pico y placa por ser festivo.

no hay pico y placa por ser festivo. Martes 12 de noviembre: placas terminadas en 7 - 8.

placas terminadas en 7 - 8. Miércoles 13 de noviembre: placas terminadas en 9 - 0.

placas terminadas en 9 - 0. Jueves 14 de noviembre: placas terminadas en 1 - 2.

placas terminadas en 1 - 2. Viernes 15 de noviembre: placas terminadas en 3 - 4.

Cabe destacar que el pico y placa en Cartagena no aplica para sábados, domingos y festivos. En cuanto al horario, los carros tendrán prohibición de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 a.m. y de 6 p.m. a 8 p.m.; mientras que las motos aplicará de 5 a.m. a 11 p.m.