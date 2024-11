Álex Escobar, contra hinchas del América: “Como son noveleros, ojalá vengan el domingo”

La liga colombiana finalizó el todos contra todos con una última jornada de infarto que, con las victorias del Deportivo Pasto y Junior, se terminaron por definir las últimas plazas para los cuadrangulares. Los cuadrangulares se concretaron y habrá duelos importantes, empezando con Atlético Nacional Vs. Independiente Santa Fe, en el grupo A y Junior de Barranquilla Vs. América de Cali en el grupo B. También el duelo capitalino entre Millonarios y Santa Fe, así como el enfrentamiento de América contra Once Caldas.

Tras conocerse los grupos, el que encabeza Santa Fe se definió como el grupo de la muerte. Con Millonarios, Nacional y Pasto en las otras 3 plazas, se conformó un grupo muy competitivo. Por otro lado, el grupo B se conformará por América, Tolima, Junior y Once Caldas, con cruces también muy fuertes, que sin duda, podrán a prueba el nivel de cada uno.

Descontento de un ídolo

Por otro lado, América de Cali, para su último encuentro de Liga, presentó un once alternativo pensando en la semifinal de Copa Colombia ante Bucaramanga, dejando a varias de sus figuras en el banco. En el segundo tiempo, con el ingreso de Duván Vergara, Cristian Barrios y Adrián Ramos, el conjunto local tomó el control absoluto.

Un penal atajado por Soto a Roger Torres mantuvo la ventaja, que luego amplió Ramos tras un rebote al 88′. En el tiempo de adición, Vergara selló el 3-0 definitivo, consolidando a América en el segundo lugar con 37 puntos, mientras Once Caldas terminó séptimo con 31.

Sin embargo, no todo es celebración para los equipos clasificados. América de Cali, aun con una potente victoria frente Once Caldas, dejó la fase de Liga con un trago amargo. Pues el Pascual Guerrero no contó con el apoyo de la mayoría de su hinchada, el estadio estuvo vacío en distintas partes. Situación que no cayó muy bien entre el cuerpo técnico del América.

Álex Escobar, asistente técnico del cuadro rojo, quien reemplazó en el banco al sancionado Jorge ‘Polilla’ Da Silva, habló en rueda de prensa tras la goleada y dejó ver su descontento hacia la hinchada del América. Aseguró que espera la asistencia masiva para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia frente al cuadro Leopardo.

“Los jugadores conformaron un gran equipo y logramos el primer objetivo, que es clasificar con el punto invisible. Agradecerle también a los pocos hinchas que vinieron, realmente vuelvo y reitero, yo que soy de hueso rojo, me duele ver que le hincha no venga, porque todo el campeonato estuvimos de primeros y terminamos de primeros. La gente que habla por las redes, que al final no son hinchas, son detractores de la institución. Quiero mandarles un recadito: que el hincha verdadero fue le que vino hoy. Felicitarlos a ellos y esperamos que, como son noveleros, vengan el domingo”.