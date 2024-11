Mi Banda Sonora con Manolo Bellón

Manolo Bellón, es la voz de la radio que ha acompañado a cientos de colombianos por años. Sus fantásticas historias de grandes de la música como The Beatles, Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, Bee Gees, entre muchos otros, han enamorado el oído del público.

Manolo, amante de la música, y contador de historias sobre el Pop y el Rock, habló para los micrófonos de ´A Vivir Que Son Dos Días´ y a través de canciones relató las anécdotas que han marcado su vida.

Escuche la entrevista completa aquí.

Track List:

- Slippin’ And Slidin’- Johnny Winter

- Softly Whispering I Love You - Mike Curb Congregation

- I Got Ants In My Pants - James Brown

- Don Simón - Genesis

- The Show Must Go On - Three Dog Night

- Star Wars Theme/Cantina Band - Meco

- Stayin Alive - Bee Gees

- I Am a Rock - Simon & Garfunkel

- Saturday Night’s Alright - Elton John

- You’re My Best Friend - Queen

- Get Back - The Beatles

- Es Lupe - Los Johnny Jets

- África - TOTO