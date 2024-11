Arturo Reyes sobre las críticas a Luis Díaz: “Le ha dado cosas importantes a la selección”

Colombia perdió su encuentro frente Uruguay en un partido de bastante intensidad, el cuadro nacional dominó la primera parte con mucha confianza. Sin embargo, la selección uruguaya mostró resiliencia en la segunda parte y con una jugada desafortunada para la tricolor, se empató el partido por el autogol de Davinson Sánchez. Pocos instantes después del gol en contra, los charrúas volvieron a abatir el arco de Camilo Vargas, poniéndose 2-1 sobre el marcador.

La intensidad del juego no bajó y, a pocos instantes del final, Colombia consiguió el empate que salvaba un punto importante para recortar espacios con Argentina. Sin embargo, Uruguay aprovechó un contraataque letal que dejó mal parada a la selección y a manos de Manuel Ugarte, los dirigidos por Bielsa desempataron quedándose con los tres puntos y alargando la racha sin victorias de Colombia en terreno uruguayo.

Por otro lado, Arturo Reyes, extécnico del Junior de Barranquilla, habló en exclusiva con Caracol Deportes y dio a conocer su opinión sobre el balance que tuvo Colombia ante Uruguay.

El partido: “Este es un equipo que durante mucho tiempo, en amistosos y Eliminatorias, nos tiene acostumbrados a grandes presentaciones, a hacer partidos cercanos a lo que todo el mundo espera de una selección Colombia y todos los equipos tiene partidos difíciles. El partido que tuvo Colombia, sobre todo en el segundo tiempo, hubo momentos en los que aprecia que se desconectó. El equipo tuvo unos minutos bastante difíciles y puede que en otros partidos lo haya tenido, pero el rival no había marcado y esta vez Uruguay aprovechó las equivocaciones que tuvo el equipo”

Los últimos minutos: “Hay momentos en los que uno cree que el partido terminó y Colombia sabía que estaba casi en la reposición y se había completado el tiempo. Sabían que después del saque iba a terminar el juego y estuvimos muy atrás y ellos aprovecharon, ellos son fuertes en desacomodar al rival y eso pasó en esa jugada y nos faltó estar más atentos esa acción de juego”.

Primer tiempo: “En el primer tiempo Uruguay no fue una selección que desde el primer minuto fue a buscar presionar arriba, nos dejaba salir jugando e intentaba recuperar el balón. Luego del resultado del primero, la orden fue ir a buscar más arriba. Nos desconcentramos después con esa desconexión y vinieron los goles”.

Falta de concentración: “Esto es un tema cultural. Tenemos que, desde edades tempranas, tratar de tomar el fútbol como un estilo de vida, como una profesión. Somos folclóricos por idiosincrasia y tomamos todo con tranquilidad. Hay que desde fuerzas básicas tratar de trabajar ese tema de la concentración, de la atención, de no desconectarse del juego y el mismo juego que se viene haciendo. Es algo de muchos años. Esta selección, a pesar del resultado, nos ha acostumbrado a que tiene un gran potencial, una gran mezcla de jugadores y no tengo la menor duda que este partido es simplemente uno que tenía que pasar y que el cuerpo técnico y jugadores harán su análisis y saben que se van a enfrentar a una selección competitiva. Va a ser un partido difícil, pero esperemos lo saque adelante”.

Luis Díaz: “Yo creo que esto es un tema, no comparo, pero estas palabras las he escuchado con Messi, cuando decía que con Barcelona jugaba de una manera y la selección de otra, pero es lógico. Lucho es un jugador impresionante, muy fuerte en el uno contra uno y ha aprendido muchas cosas y no es lo mismo Europa que jugar en Sudamérica, yo creo que Lucho ha entregado cosas importantes en la selección y va a seguir creciendo y esperamos que nos pueda dar una alegría”.

Partido con Ecuador: “Me parece correcta la decisión que ha tomado el cuerpo técnico y la selección de jugar a esa hora, porque Ecuador viene de jugar en Guayaquil, hay mucha similitud entre una plaza y otra. A esa hora de partido, el clima es más agradable, la humedad se siente, pero creo que tanto Colombia como Ecuador son equipos que están acostumbrados a estos climas, no tienen ese temor de jugar a esa temperatura y va a ser un partido muy difícil, porque son fuertes en la parte física y tienen jugadores muy potentes”

Análisis de cuadrangulares: “Hay un grupo donde la mayoría son de altura y eso va a ser que sea parejo, porque los equipos de altura están juntos y los de climas parecidos también, eso hará que sean parejos y ya está demostrado. Cualquiera tiene la posibilidad de llegar a la final y ser campeón”.