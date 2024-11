Egan Bernal y Rigo liderarán ‘Gran Fondo de Ciclismo’: ¿Cómo será la competencia urbana?

Este fin de semana se llevará a cabo el “Gran Fondo de Ciclismo” en Bogotá patrocinado por Egan Bernal y Rigoberto Urán. Será la primera carrera de ciclismo para aficionados hecha por ciclistas colombianos que han representado al país en competencias internacionales, trayendo consigo triunfos como ser el ganador del tour Francia en el 2019. El evento se realizará este domingo 17 de noviembre en horas de la madrugada, donde podrán participar personas que le apasione este deporte.

Para ello, en 6AM de Caracol Radio estuvo el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, quien habló sobre cuáles serán los cierres viales que se harán para ese domingo y cómo se facilitará el tránsito de los participantes para minimizar el impacto en la movilidad.

Asimismo, afirmó que se tendrán varios cierres viales en toda la ciudad, aunque en su mayoría son cierres temporales. “El gran fondo arranca en la plaza Bolívar y termina en la plaza de Bolívar, pero es un recorrido a lo largo de la ciudad, entonces en la medida que va pasando la carrera, digamos cuando va bajando por la calle 26 a coger la avenida Boyacá. Apenas pasan los ciclistas, se va abriendo la calle, entonces son cierres que pueden ser cierres de 2:30 h, pero es importante que la gente los conozca en la página de la alcaldía de Bogotá y en la página de la Secretaría de movilidad van a estar todos los cierres y va a estar el recorrido para que la gente pueda saber mejor ya está para que la gente pueda saber cuál va a ser el trayecto y en qué momento se va a hacer cada uno de los cierres” afirmó el secretario de Gobierno de Bogotá.

Figuras colombianas en el deporte del ciclismo también harán presencia en la carrera para aficionados

Egan Bernal, además de ser quien lidera la carrera, invitó a sus colegas ciclistas como Nairo Quintana, Rigoberto Urán Fabio Parra, Lucho Herrera, entre otros, que participarán con la gente. De tal manera, afirmó que la carrera comienza a las 5:25 a.m, sin embargo, a las 4:00 a.m se abren los corrales para que la gente se vaya acomodando y el distrito estará coordinando todo desde las 2:00 a.m.

“Va a haber un seguimiento digital, en efecto, y lo que queremos es que la gente salga. Para que se hagan una idea del público, esto arranca desde la séptima, luego se baja por toda la 26. Voy acá 170 novena vuelve y sube circunvalar, sube a patios, se devuelve, baja nuevamente a la séptima y llega a la plaza de Bolívar” explicó Gustavo Quintero.

