Impactante confesión de Egan Bernal, tras regresar a competencia: “Tenía dolores crónicos”

Egan Bernal anunció que en el próximo mes de noviembre se llevará a cabo el Gran Fondo de Bogotá, el cual reunirá a ciclistas profesionales y amateur de todo el país en una carrera de 115 kilómetros, que atravesará 10 localidades de la capital. Será una “experiencia urbana”, similar a la que se ve cada año en el Tour de Francia.

En diálogo con el Diario AS Colombia, el pedalista colombiano dio detalles sobre su recuperación tras el accidente sufrido en enero del 2022 y evaluó de manera crítica su rendimiento a lo largo de la temporada 2024. Adicional a ello, se refirió a los hábitos que ha mantenido en este cierre de año y se confesó respecto a los problemas físicos que afectaron su forma de correr.

“Estoy bien, contento. Yo me disfruto esta vaina. Después de haber vivido lo que viví, tanto a nivel positivo como negativo, estoy en un momento en el que quiero disfrutar de montar en bicicleta. Me encanta hacer ejercicio, estoy en un club de las 5AM para caminar, luego hago core, después tengo cita con el fisio y más adelante empezaré a montar en bici. Me la paso haciendo ejercicio, me encanta esa vaina. En general, estoy bien. Estoy vivo, me disfruto esta vuelta, la bicicleta, mi familia está bien”, sentenció.

Complicaciones de salud

Respecto a los dolores sufridos, reveló: “El dolor ha bajado. Llegó un momento en el que tenía dolor crónico. Tanto así que estando sentado, sentía dolor, entonces tenía que estar moviéndome mil veces y cambiando de posición. Ahora no tengo eso. No sé si la cirugía de la hernia funcionó para montar en bicicleta, pero al menos en la vida normal me funcionó, que ya es algo positivo. Ya sabré si servirá o no cuando vuelva a montar y apretar, que es el objetivo. Sin excusas. Que si me ganan o me sueltan, que sea porque los otros sean mejores, no porque tenga un dolor que me limita”.

Adicional a lo anterior, recordó que dicha hernia la tenía desde el 2020 y se intentó darle un manejo “haciendo fisioterapia y core”, pero no dio resultado. En este orden de ideas, “cada año el dolor iba aumentando”, aunque no se podía operar fácilmente, dado que “la columna es super delicada, más para un ciclista que está muchas horas en esa posición agresiva”.

“El ciclismo de alto rendimiento son resultados y si tengo una hernia o un dolor de espalda, es porque mi cuerpo no es tan fuerte como el de los otros ciclistas… El deporte de élite y el que gana es el que tiene el cuerpo al 100 por ciento, que no duele ni una uña. Ojalá se solucione y no tener una excusa”, complementó.

Finalmente, anunció que su gran sueño es poder ganar la Vuelta a España y con ello poder decir que ganó las tres vueltas más importantes del ciclismo, siendo el único colombiano en hacerlo. Claro está que por lo pronto no se ha planificado el calendario del 2025 con el Ineos.