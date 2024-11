Dueño del Medellín sí se habría acercado a sala del VAR: Recibió millonaria sanción

Deportivo Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga son dos de los grandes ausentes de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Ambos equipos llegaron con chances a la última fecha del Todos Contra Todos y, pese a ganar, no les alcanzó para avanzar.

En la recta final del campeonato, los dos equipos se enfrentaron en el estadio Américo Montanini, un partido que tuvo una gran polémica y en el cual se hizo una grave acusación al final del mismo, pues una periodista local aseguró que el presidente del DIM había ingresado a la sala del VAR.

Desde el cuadro antioqueño se negó rotundamente esto; no obstante, la más reciente resolución del Comité Disciplinario de la Dimayor emitió una fuerte sanción en contra de El Poderoso, tras el informe arbitral en el que se habla de lo sucedido.

Jonnathan Ortiz, juez central de dicho partido, aseguró en su informe que quien se acercó a los árbitros al final del primer tiempo para protestarles fue José Raúl Giraldo Gómez, dueño del club. Inicialmente, se había señalado a Juan Camilo Restrepo, quien negó lo sucedido.

¿Qué dice el informe del árbitro?

“En el entretiempo, el señor Raúl Giraldo, Propietario del Club Independiente Medellín, espera a los árbitros en el túnel y los persigue hasta el camerino protestando decisiones arbitrales y mostrando un celular con imágenes del juego. Antes del inicio del segundo tiempo, el mismo señor Raúl Giraldo se acerca a la sala de video VAR a protestar decisiones arbitrales al árbitro y asistente VAR”, aseguró Jonnathan Ortiz.

Por su parte, el comisario del juego aseguró: “Al finalizar el partido el árbitro del partido Jonathan Ortiz me informa que cuando ingresaban los árbitros para el camerino al descanso del primer tiempo el señor Raúl Giraldo y otro señor no identificado los siguieron hasta la puerta del vestuario protestando las decisiones tomadas y mostrando un celular con imágenes del partido. Posteriormente, se acercaron a la cabina del VAR protestando especialmente por el penal que habían validado en contra del Medellín. No hubo agresiones”.

¿Qué sanción recibió el presidente del DIM?

Debido a esto, el Comité Disciplinario de la Dimayor sancionó a Giraldo Gómez con una multa de $32′500.000. Dicha sanción podrá ser apelada por el club antioqueño: “Sancionar al señor José Raúl Giraldo Gómez, en su calidad de presidente de El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con multa de veinticinco (25) SMMLV consistentes en treinta y dos millones quinientos mil pesos ($32.500.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 16ª fecha de la Liga BetPlay”.