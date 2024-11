Presidente Petro niega vínculos con Daily COP y cuestiona a concejal Briceño

Colombia

El presidente Gustavo Petro rechazó cualquier vínculo con la empresa Daily COP tras la apertura de una investigación en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

El hecho, que fue impulsada por una denuncia presentada por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, miembro del partido Centro Democrático fue reprochado por el mandatario que a través de su cuenta de X, calificó como “infundada” y motivada por asuntos políticos.

“Pobre Daniel. Un hombre despistado en la vida. Con Daily COP no tengo más relación que con él mismo concejal, al cual no he visto nunca en mi vida”, escribió Petro.

Pobre Daniel. Un hombre despistado en la vida. Con Daily corp no tengo más relación que con él mismo concejal al cual no he visto nunca en mi vida.



Políticos que engañados por el afán de mantener el país en medio de los grandes privilegios y la sangre de los jóvenes.



Juegan con… https://t.co/2wepYiccGg — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 14, 2024

El mandatario aseguró que el único interés es promover confrontaciones en lugar de centrarse en temas prioritarios para la ciudadanía.

“Políticos que engañados por el afán de mantener el país en medio de los grandes privilegios y la sangre de los jóvenes. Juegan con el fuego social,y no se dan cuenta que desatan el gigante dormido”, concluyó.