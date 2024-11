Los bomberos de Risaralda (Caldas) no prestarán servicios en emergencias de salud

Manizales

El anuncio del Cuerpo de Bomberos del municipio de Risaralda (Caldas) que no prestarán servicios de salud, lo hacen debido a que no tienen la autorización para prestar dicho servicio, puesto que les fue donado un vehículo, pero no está habilitado por las autoridades de salud del departamento.

Carlos Alberto Valencia, comandante del Cuerpo de Bomberos de Risaralda, explica que “años anteriores teníamos un vehículo tipo ambulancia en comodato con el hospital, este año nos lo donaron, pero resulta que analizando la reglamentación y los requerimientos para tener dicho carro no cumplimos para prestar el servicio de salud, ya que debemos ser habilitados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, pese a que está en nuestras funciones, sin embargo, no contamos con todos los parámetros”.

El comandante Valencia, agrega que continuarán ejerciendo su misionalidad atendiendo distintos casos de incendios y de rescate que puedan presentar en la zona urbana y rural del municipio.

