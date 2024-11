Lorenzo fue certero con el tema Juanfer Quintero: “No hay posibilidad de liberarlo antes”

Néstor Lorenzo compareció ante la prensa en el predio de Boca Juniors en Ezeiza, Buenos Aires, lugar en el que la Selección Colombia se encuentra concentrada desde el pasado sábado pensando lo que será el duelo frente a Uruguay en Montevideo por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial. El técnico de la Tricolor se refirió a la preparación que han tenido para este juego, las ausencias en la convocatoria por lesión y el cómo encarar este encuentro ante un equipo Charrúa necesitado.

Una de las respuestas que llamó la atención estuvo relacionada con Juan Fernando Quintero. Hace unos días se especuló con que el volante podría ser liberado después del encuentro en suelo uruguayo y perderse el partido contra Ecuador en Barranquilla del próximo martes, esto pensando en la puesta a punto de su club, Racing, para encarar la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro el sábado 23 de noviembre. Lorenzo zanjó el tema y le dio valor al antioqueño dentro del combinado nacional.

“No hay posibilidad de eso, la fecha termina el martes próximo y Juanfer viajará a Barranquilla. Sabemos que se superponen cosas importantes, pero todos lo necesitamos. Si en algún momento hubiera una posibilidad, se hacen favores, pero no en este caso, estamos necesitados de Juanfer en este microciclo”, dijo al respecto de la situación.

Sobre estar entre los mejores entrenadores del mundo

“Es parte de un reconocimiento a todo el cuerpo técnico, todos los integrantes del staff, desde los utileros y todos los que participan en este proceso y nos van dando una identidad”.

Ausencias en la convocatoria

“Es una época difícil, porque los que no vienen lesionados, vienen con mucha carga de partidos y es difícil para los muchachos sostener un rendimiento físico alto. A todas las selecciones les pasa esto de las lesiones o que no vengan en su mejor nivel. En cuanto a la formación no la voy a decir, no la saben los jugadores, pero tenemos tres, cuatro jugadores en la posición como posibles reemplazos de Jefferson (Lerma)”.

De qué se debe cuidar Colombia

“Es un equipo de cuidado en todas sus facetas. Es un equipo que defiende y ataca bien, juega bien los duelos, no te puedes distraer en ningún momento. Ya los sufrimos en Barranquilla y es un equipo con grandes jugadores y eso lo hace un rival de mucho cuidado, más allá de lo que da el entrenador (Bielsa) que es un entrenador muy importante”.

Planificación en predio de Boca

“Agradecimiento absoluto a la gente de Boca, desde su presidente, los entrenadores, pusieron los chicos a disposición, las instalaciones. Hemos estado como en casa y los jugadores se han sentido a gusto. Gracias a Boca y a toda la gente que nos encontramos y que nos ofreció su atención”.

¿Por qué se eligió Buenos Aires y no Barranquilla o Montevideo?

“El tema es logístico, por los viajes. Ir a Colombia es un viaje largo, con una diferencia horaria superior. Venir acá, bajamos dos horas de diferencia horaria y es un viaje menos. Estamos a media hora de Uruguay, conocemos los lugares, los preparadores hacen una avanzada y consideramos que era conveniente parar en un lugar así y no en el país donde vamos a jugar. En Bolivia la pasamos un poco mal en ese sentido, no implica que los uruguayos sean iguales, pero la pasamos bien en el predio de Boca”.

¿Revancha para Uruguay?

“Eso es lo que usa la prensa para generar interés e intención al partido. No creo en las revanchas, como cuando jugamos con Argentina. Cada partido es único y hay que jugarlo de la mejor manera. La revancha es la motivación que se genera el equipo que quiere volver al triunfo. El jugador uruguayo no necesita esa palabra para salir y darlo todo”.

La lesión de Juan David Cabal

“Hemos tenido una desgracia traumática con la lesión de Juan David Cabal, esperemos se recupere lo más pronto, pero los partidos van a ser intensos y estamos preparados para afrontarlos y estar a la altura”.

Ganar jugando bien

“Hemos tenido un estilo. De pronto se puede presionar más alto o más bajo, se puede salir con todo, pero se puede salir a atacar al rival o no y eso tiene que ver con el plan de juego. Colombia quiere ser protagonista en todas las canchas y eso no va a variar. Vamos a tratar de ganar jugando bien”

Balance del 2024

“La Copa América y la Eliminatoria. Esto es parte de un proceso y en ese proceso, el proceso nunca es regular en el rendimiento de jugadores y del equipo. Hay momentos que uno toca un pico y eso sirve como referencia, pero de pronto pasan cosas dentro del proceso. La idea es seguir creciendo como grupo y como equipo”.

Lo estrecho del calendario

“Es lo que hay. Hay que preguntarlo o exigirlo a FIFA. No es lo mejor ni para los clubes ni para las selecciones, se va viendo una decadencia, pero mientras siga este sistema de eliminatorias, esto es para todos”