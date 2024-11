Juan Moreno explica los motivos por los que dejó al Real Cartagena en pleno campeonato

Juan Moreno, exportero de Millonarios, dialogó con El VBar Caracol de Caracol Radio, donde reveló los motivos por los que decidió salir del Real Cartagena en pleno campeonato. El guardameta de 25 años aseguró que se prepara para volver al fútbol colombiano, donde ya había recibido dos propuestas anteriormente.

¿A qué se dedica actualmente?

“Aparte de que estoy entrenando, aprovechando muchísimo tiempo con la familia y recargando energías para, Dios mediante, el próximo año volver con todo y con ganas de competir”.

Le queda una carrera por delante

“Con base a eso he aprovechado para cuidarme muchísimo, no compito hace varios meses, es algo en lo que tengo que trabajar y esperar el otro año volver a estar competencia”.

¿Por qué dejó al Real Cartagena?

“Se habían dicho muchísimas versiones, fue una decisión bastante personal. Había tenido bastantes inconvenientes familiares y personales que por ahí no me dejaron competir al 100 %, mentalmente quizás no estaba entregado al fútbol y, bueno, decidí por mí mismo, dar un paso al costado. Quería aprovechar tiempo con mi familia, descansar y alejarme un poco”.

¿Lo han buscado de otros equipos?

“Sí, en el mercado que salió para jugadores libres, también tuve la posibilidad de conversar con dos equipos en Colombia, pero el mercado fue bastante cortico, no se dio ese espacio. Seguramente ya el próximo año haya noticias positivas a mi favor”.

¿Ha pensado en prepararse para cuando se retire del fútbol?

“Sí, eso ha sido bastante primordial. He tenido muchísimo tiempo de prepararme en ese sentido, cosa que cuando estaba en el fútbol no hacía, tampoco es excusa, pero ahora se me ha abierto esa puerta. A pesar de que todavía tengo un poquito de carrera por delante, quiero estar preparado para cuando ya llegue el momento de decirle adiós al fútbol”.

Las cosas han mejorado

“Cuando a mí me presentan el proyecto del Real Cartagena en diciembre, a mí me atrajo mucho, por los jugadores que llegaron allá, por el proyecto que había con la ciudad. Se habían dicho de problemas físicos. Físicamente, hubo cosas que me afectaron bastante, temas personales y familiares, que por ahí no le hallé la solución en ese momento. Gracias a Dios las cosas han mejorado bastante, ya estoy un poco más preparado para afrontar un nuevo reto”.

¿Alguna ciudad tiene prioridad?

“Yo salí de Cartagena y me vine a Bogotá, acá prácticamente tengo todas mis cosas, vive mi hija. La prioridad fue venirme a acá, me estoy preparando acá. En cuanto a lo otro, tengo muchísimas ganas de competir y esperemos que el próximo año pueda tener algún club”.

¿Le gustaría quedarse en un club de Bogotá?

“Sí, claro, por la ciudad, llevo muchísimos años viviendo acá, conozco muy bien el entorno que se maneja acá, si se da la oportunidad, claro que sí”.

¿Cómo se está preparando?

“Más que todo, yo me basó en un tema mental más que en lo físico, obviamente pesa muchísimo. He estado en dos clubes, por fortuna mía, siempre trato de dejar la puerta abierta, no salir en malas condiciones. Siempre es difícil, hoy por hoy los clubes se cierran muchísimo, yo sé que la oportunidad está ahí y va a llegar nuevamente. Las cosas que yo hago trato de hacerlas de la mejor manera y saliendo bien de donde salgo”.