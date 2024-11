Dumek Turbay aseguró que hay dos equipos de la A interesados en jugar en Cartagena en 2025

Cartagena

Con desazón por la derrota de Real Cartagena ante Quindío este miércoles, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, declaró que, aunque Los Heroicos no asciendan, el sigue pensando en alternativas para tener fútbol de primera división en el Jaime Morón León en 2025, y que ante esa opción, dos equipos de la A ya han hecho acercamientos con la ciudad.

«Soy hincha de Real Cartagena y hoy es uno de los peores días de mi vida. Faltando nueve minutos me sentía finalista, y cuando terminó el partido entendí que es muy difícil. El fútbol da para todo, pero va a ser muy difícil que podamos estar», expresó el mandatario.

«Sin palabras, no puedo responder si vamos a estar vinculados o no el año entrante para el equipo. Es muy fuerte este momento. Pero sigo pensando en que Cartagena puede tener fútbol profesional de la A el año entrante», apuntó.

«Hay dos equipos que nos han planteado la posibilidad de venir a jugar en Cartagena, no puedo decir quiénes son. Uno ha manifestado interés de irse de la ciudad donde está, y el otro, está ahora mismo en una ciudad que, por respeto a ellos, no quiero que me vean como que les fui a quitar el equipo. Es una oferta que hay», reveló Turbay Paz.

«La ciudad merece fútbol de la A, merece ver a los mejores jugadores del fútbol profesional colombiano, pero esperemos. Estoy muy golpeado y desilusionado, porque yo soy hincha de ese equipo, de esos colores, de ese escudo, y hoy vamos a seguir en esa condena perpetua de estar en el torneo de la B», aseveró, y aunque no reveló los nombres de los clubes, sí apunto que son «dos equipos colombianos que deambulan por Colombia buscando sede».

«La única manera de que ellos puedan venir es que nosotros los apoyemos. Estaba confiado en el plan A de Real Cartagena, de ascender, pero tengo que ofrecerle a la ciudad otros escenarios de deporte, pero no me quiero imaginar qué están pensando las barras de Real. Es un día muy duro», concluyó Turbay.