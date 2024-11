Padre denuncia rapto de su hija y por paro de Bienestar Familiar no sabe qué hacer

Bucaramanga

Desesperado padre denuncia el rapto de su hija, y por paro de Bienestar Familiar no sabe donde colocar la denuncia.

Iván Joya, un habitante de Bucaramanga, denunció en Caracol Radio el rapto de su hija de 4 años, quien está bajo su custodia tras una decisión judicial que le otorgó la patria potestad.

Según el relato de Joya, la menor fue llevada por su madre, quien perdió la custodia, y desde entonces se desconoce su paradero.

Joya explicó que la situación ocurrió después de que se acordara con la madre de la niña, quien vive en el municipio de Girón, que ella la visitara los fines de semana y debía entregarla el lunes a las 4:00 p.m.

Sin embargo, al llegar a la vivienda de la madre, la niña ya no estaba.

“Fui a buscarla donde ella vive y resulta que ya no está, abandono la casa y me dirigí a colocar la denuncia ante Bienestar Familiar en Bucaramanga, pero me dijeron que no podía hacer nada, ya que están en paro, explicó el desesperado padre.

Agregó que igualmente fue a la policía nacional, pero ellos me dijeron que no estaban en capacidad de tomar decisiones.

Según Joya, la única opción que le dieron las autoridades fue acudir a la línea 141, pero ésta resultó inhabilitada y nadie la contesta.

“Es imposible comunicarse con ellos, nunca contestan, no dan solución. Nadie da respuesta”, agregó.

Además, mencionó que en la Fiscalía le indicaron que debía esperar 48 horas para poder hacer una denuncia formal, lo que considera un grave retraso en la atención del caso.

“Estoy en una situación muy grave porque están violentando los derechos de un menor de edad. No hay nadie que me dé respuestas ni soluciones. Es urgente que el gobierno nacional y las alcaldías intervengan, porque necesitamos ayuda inmediata”, informó el señor Joya.

Expresó, quien se mostró desesperado ante la falta de acción por parte de las autoridades.

A pesar de la gravedad del caso, tanto la Policía como el Bienestar Familiar y la Fiscalía no han tomado acciones inmediatas, generando una sensación de desprotección y desesperanza en el padre afectado.

