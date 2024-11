Manuel Ugarte: “Todos sabemos lo que es Colombia, están jugando muy bien”

Colombia se enfrenta contra Uruguay en una nueva jornada de las Eliminatorias mundialistas, la fecha 11 y 12 traen dos retos importantes para la ‘Tricolor’ que, por el momento, va en ascendencia en cuanto a resultados y desempeño. Sin embargo, el cuadro uruguayo siempre ha sido un rival complejo para Colombia. La última vez que la selección nacional volvió de su visita a Montevideo con una victoria ocurrió el 5 de julio de 1973.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen distintos retos importantes, entre esos seguir sumando de a tres y romper la racha de más de cinco décadas sin ganar en suelo uruguayo. El panorama de Colombia es alentador, pues el nivel que viene mostrando deja ver un cambio positivo en el estilo de juego y en el ámbito táctico.

Por otro lado, los jugadores de Uruguay ya se encuentran todos en la concentración preparando lo que sería el duelo contra Colombia. Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte estuvieron en rueda de prensa previo al partido, ahí los jugadores hablaron sobre el lindo duelo que habrá contra Colombia y el desempeño actual del cuadro charrúa desde la Copa América.

Rodrigo Bentancur: ”La verdad, lo tomamos con la misma responsabilidad de todos los partidos, ahora mi me toca volver de una sanción un poco larga. Pero bueno, muy contento de estar acá, de volver a compartir con mis compañeros, de volver a vestir la camiseta de la Selección, con la misma responsabilidad de siempre. Saber que queremos los tres puntos porque sabemos que tenemos que sumar también, todos estamos trabajando muy duro para llegar lo mejor posible”.

Manuel Ugarte: ”Todos sabemos lo que es Colombia, buena selección, buenos jugadores, están jugando muy bien. También siempre enfocándonos en lo nuestro, tratar de llevarlos a nuestro ritmo en nuestro estadio. Lo más importante es ganar y estamos enfocados en eso”.

Rodrigo. Un partido especial y las sensaciones para Colombia: ”Bien, lamentablemente la sanción ya me habían notificado que podía ser así que nada, la selección es mi prioridad ahora y ya más adelante, después de acabar estas fechas como se resuelve. Pero mientras nada, feliz de volver, de ponerme esta camiseta nuevamente. Enfocado 100% acá, dar el 100% contra Colombia, sabemos que es un rival durísimo. No lo tomo como ninguna revancha tampoco, creo que el partido de la Copa América lo hemos hecho muy bien, tuve un golpe también que me hizo salir, pero eso es el fútbol también. Queremos llevar el partido a nuestro ritmo y hacer las cosas como las queremos hacer”.

¿Cómo se encontró el complejo celeste?: Rodrigo: ”Sinceramente, igual que siempre, acá se vive el día a día muy lindo, la relación que tenemos entre los compañeros es muy buena, lo mismo con el técnico. Cuando vengo a Uruguay lo disfruto muchísimo porque pasa el tiempo y a los compañeros capaz que no los ves. En relación con el mes pasado, creo que no cambió mucho”.

¿Cómo afecta la situación negativa de Uruguay?: ”Afectar no, como dije recién, es fútbol. A veces se pasa por altibajos y otras veces hay partidos donde se hacen goles y otros donde se atraviesa una racha como estás. Igualmente, estamos muy tranquilos, estamos 100% comprometidos todos los chicos, estamos trabajando con el cuerpo técnico al 1000% para llegar de la mejor manera contra Colombia. Estamos estudiando todos sus movimientos, pero enfocados en nosotros, en lo que tenemos que hacer”.