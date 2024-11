Fico cuestiona la falta de apoyo del Gobierno en emergencias de Medellín

Medellín, Antioquia

Han pasado tres días desde que se inundó el barrio Sinaí, en la comuna 2 - Santa Cruz dejando a 1.035 personas damnificadas, y dos días desde que un incendio afectó por lo menos 15 viviendas en el sector Carambolas, también al nororiente de la ciudad, y las autoridades en Medellín no han recibido comunicaciones del Gobierno Nacional.

Así lo aseguró el alcalde Federico Gutiérrez, quien señaló que no ha recibido llamadas ni mensajes de ninguna entidad del Gobierno y manifestó que tampoco están esperando apoyo porque conocen las circunstancias. Aseguró que por eso han tomado las riendas de la situación, junto con EPM, entregando las ayudas requeridas por las personas afectadas.

Lea también: Lanzan línea de WhatsApp contra la violencia sexual en el transporte público

“Nosotros llevamos tres días de emergencia acá. Tuvimos la emergencia del incendio en Carambolas. Al día de hoy no hemos recibido una sola llamada del Gobierno Nacional. Claro que siempre es importante que pudiéramos trabajar inclusive en estos casos ojalá donde no debería haber discusiones ideológicas ni políticas. Aquí está de por medio la gente. Nosotros siempre listos y prestos a trabajar. La verdad, hasta este momento, después de varios días de emergencia, no hemos recibido un solo mensaje ni una sola llamada”, expresó el mandatario.

Desde el día que se reventó el tubo madre, que generó la inundación en Sinaí, EPM y la Alcaldía han atendido la situación, le brindaron albergue a 29 de las 305 familias que lo requirieron y han entregado ayudas como alimentación, elementos de aseo personal, ropa y colchonetas, mientras adelantan el proceso legal de activación de pólizas para que las familias que lo perdieron todo puedan volver a contar con sus enseres. También adelantan la atención a las familias que lo perdieron todo en el incendio de Carambolas.

Lea también: Ya son mil los trasplantes realizados por el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro

Además, han habilitado 27 puntos de donación en la Terminal del Norte, las Unidades de Vida Articulada - UVA, los parques biblioteca y las casas de la cultura de diferentes comunas; y realizan la distribución de todos estos elementos desde el Puesto de Mando Unificado en la escuela seccional La Rosa en Santa Cruz.