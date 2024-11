Policía habría allanado por equivocación vivienda de un reconocido músico de Ibagué

Ibagué

Según Darlay Londoño, integrante del Dueto Los Hermanos Londoño, en la madrugada del pasado miércoles 6 de noviembre se encontraba durmiendo junto a su esposa cuando un estruendo en la puerta de la casa ubicada en Villas de Gualará los despertó, seguido a esto y al levantarse de la cama, vieron como uniformados de la Policía les apuntaban con armas de fuego, notificándoles que era un allanamiento.

“Pensamos que algún preso se había escapado y venía a ver si había entrado a la habitación, acá a la casa, nos levantamos, miramos por la ventana cuando vimos un grupo de agentes de la Policía apuntándonos con pistolas en la habitación, por lo menos 20 agentes acordonaron toda la cuadra”, dijo Londoño.

Tras varios minutos, los uniformados no encontraron nada, el oficial a cargo del operativo, les manifestó que había una denuncia en la que se indicaba que en esta vivienda se escondía un aparente peligroso delincuente.

“Revolcaron todo, tiraron al suelo, al ver que no encontraron nada, dijeron que no buscaran más porque nosotros éramos gente de bien, ellos se salieron para la sala y la persona a cargo de allanamiento me dijo venga para afuera hablamos, salí con él, me mostró la foto de una persona y me dijo que, si le teníamos en arriendo a alguien, le dije que no”, aseguró el afectado.

En medio del diálogo con los uniformados que llegaron al allanamiento, coincidieron en la versión que al parecer unas personas con las que tuvo un problema la familia que reside en esta vivienda, habrían hecho posiblemente una falsa denuncia.

Al final y al percatarse que habrían cometido un error, los uniformados le entregaron al afectado $100 mil para que arreglara la puerta y subsanara los daños ocasionados, pero desde ese decía, Darlay Londoño y su esposa viven con temor y zozobra ante lo sucedido.

“Luego de esa noche tan desagradable, nosotros fuimos al médico, los dos somos hipertensos y teníamos dolor en el pecho a causa de este allanamiento, allá encontraron que se nos subió la tensión, desde ese día vivimos intranquilos y con zozobra”, puntualizó.

Luego de lo sucedido, Derlay Londoño y su esposa instauraron una denuncia ante la Fiscalía con el fin que se investigue este caso por el error cometido por los uniformados que avalaron este allanamiento sin al parecer tener la certeza o la confirmación de que en esta casa vivía un delincuente.