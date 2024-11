Panqueba y Guacamayas en Emergencia por Deslizamientos e Inundaciones

Después de que el Gobierno Nacional haya decretado la situación de desastre por la variabilidad climática, por un lado, los departamentos inundados como él Chocó, la Guajira, o los problemas en zonas de Santander, Norte de Santander, Antioquia y según el IDEAM, en Boyacá, hay Alerta Roja por probabilidad de deslizamiento de tierra en Aquitania, Chitaraque, Cubará, Moniquira, Pauna, Paipa y Puerto Boyacá y en Alerta Naranja, en más de 50 municipios, entre ellos, Chiquinquira, Chiscas, Arcabuco, Chivatá, Gachantiva, Quípama, Duitama, la Victoria, Siachoque y Tunja, debido a las lluvias.

El fin de semana, en sector conocido como «el obraje», entre Panquéva y Guacamayas, se presentó un desbordamiento de una quebrada que impidió el paso de veiculos de transporte durante varias horas.

La alcaldesa de Guacamayas, Gloria Edy Gómez, dice que El Obraje es una quebrada y que el detonante para que esta quebrada tenga creciente súbita, es el invierno.

«Desde la administración municipal de Panqueba y Guacamayas, igualmente con nuestros colegas del Espino, Chiscas, Cocuy y Guican, que, pues, nos colaboran, precisamente y en coordinación con los Comités de Gestión del Riesgo Municipales y las comunidades que están pendientes recomendando a los transeúntes no pasar en horas de la noche o cuando está lloviendo; esto con el fin de evitar accidentes. Al igual, se le informa a los habitantes que tienen fincas a orillas de esta quebrada, para que no dejen ganado o quienes viven cerca, para no habitar en esta temporada; aunque eso ya está previsto y los vecinos conocen, entones evitan».

La alcaldesa menciona que el gobernador ya tiene conocimiento de la problemática, incluso desde antes de ser gobernador.

«Precisamente, ya tiene conocimiento del caso nuestro gobernador, el Ingeniero Carlos Andrés, quien nos ha apoyado y se están haciendo las gestiones, para conseguir un puente militar. Esta situación se dio a conocer en una reunión que hubo en Paipa en el mes de junio, a la que asistió el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el doctor Carlos Alberto Carrillo. En esta reunión se trataron temas sobre el fenómeno de la niña, entonces, obviamente, cuando este punto colapsa, el obraje, pues quedan incomunicados los municipios de Güicán, Cocuy y Panqueba. Y en nuestro caso, que tenemos un puesto de salud y dependemos de Güicán cuando se enferman nuestros habitantes, pues no podemos acceder a los servicios de salud porque nuestro punto de atención es Güicán».

Además, la alcaldesa agregó: «La quebrada es uno de los puntos críticos, pero en general toda la vía, tanto por la parte del Espino, Capitanejo, Soatá, porque esa vía sufre de socavamientos a causa o porque ahí pasa el Río Nevado y la banca fácilmente se nos va. Y por la parte de arriba, Guacamayas, San Matéo, Boavita, llegando a Soatá, la vía es muy accidentada por la caída de rocas; entonces, aunque el departamento nos apoya, solicitamos más maquinaria, porque la que hay no da abasto. Si, hay ahí un banco de maquinaria, pero nos estamos quedando cortos para hacer los respectivos mantenimientos y pues, nosotros, como municipio, la maquinaria que tenemos es “obsoleta”. En mi caso, tengo maquinaria, pero, pues, está varada.

La alcaldesa comentó que la situación es grave y, por tanto, tienen pensado decretar la calamidad pública.

«Los alcaldes de la provincia hemos estado, junto a nuestros equipos de trabajo, especialmente con los jurídicos, precisamente, acogiéndonos a la declaratoria que hizo nuestro presidente, de la situación de desastres en todo el país, en virtud de la variabilidad climática, que genera impactos imprevisibles, aumentando la vulnerabilidad en el territorio. Estamos pensando en decretar la calamidad pública y así poder operar de manera inmediata, en este caso, la contratación de maquinaria y pedir ayudas humanitarias en caso de requerirse».

Finalmente, sobre el apoyo del gobierno departamental, dijo que: «La ola invernal nos afecta muchísimo y eso es un detonante para que las vías colapsen. Desde el mes de junio, o prácticamente, nuestro gobernador, casi desde que entró, él siempre nos contextualizó, inclusive aún no era gobernador y en la inducción en Cali o en Barranquilla, nos hablaba de que por favor estuviéramos muy pendientes por los pronósticos del fenómeno de la niña, que estuviéramos muy atentos. Las recomendaciones, obviamente, que nuestros comités de Gestión de Riesgos y Desastres estuvieran activos, la comunicación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo».