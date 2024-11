La Defensora del Pueblo envió carta a los reguetoneros de la polémica canción +57

Bogotá

Ante la polémica que ha generado la canción +57, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, les envió una carta a los reguetoneros que participaron en esta composición. Sin criticar el género llamó a los cantantes a reflexionar sobre la situación de la niñez en Colombia y como su música puede ser un agente transformador.

“La canción que escribieron y difundieron en días pasados, cuyo nombre pareciera englobar a Colombia, reproduce una forma de ver la vida y de vivir la fiesta que no solo no es constructiva, sino que simula una liberación que en realidad está sometida a un esquema machista y violento. Y lo reproduce. Habla de una mujer que, aunque “tiene dueño” se escapa. Olvida que las mujeres no deberíamos de tener dueño porque eso nos vuelve objetos y que no deberíamos tener por qué escapar de nadie”.

La funcionaria aseguró que Medellín, así como otras ciudades muy turísticas de nuestro país, se han convertido en lugares en los que reina la explotación sexual, no solo contra mujeres, sino también infantil y con fines comerciales. Esta explotación se acentúa por el turismo de extranjeros que vienen a nuestro país a rumbas de drogas y alcohol desaforado.

“No pocos vienen a pagar en su moneda, lo que consideran una aventura en la que se usa sexualmente a las niñas y mujeres bajo la idea de que el dinero lo puede pagar todo, inclusive su cuerpo. Esto no es libertad sexual, es explotación sexual. Cuando hablamos de chicas que son “mamacitas” desde la adolescencia expresamos, como si fuera natural, que es una virtud que sean deseadas por hombres mayores, como quienes cantan la canción.”.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró en su carta que no quiere entrar en un reproche moralista sobre el consumo de sustancias o de alcohol, pero llama a no perder de vista que dicho consumo puede ser problemático.

“La canción se refiere a la borrachera extrema como algo positivo, divertido. No lo es si no hay plena libertad y consciencia adecuadas”.

Además, nuestro país sufre una guerra que persiste a pesar de los esfuerzos de paz, en parte, por la reproducción de la cultura, de la ilegalidad. Los grupos armados se financian de economías ilegales en las que se resalta el narcotráfico y la trata de mujeres, adolescentes y niñas.

“Si no lo habían notado, o no habían reflexionado sobre este punto, les invito a que lo hagan. Su voz es potente, es escuchada. Su voz puede ser usada para confrontar esa cultura violenta y machista y contribuir a su transformación. Su música emerge de una cultura en la que hemos naturalizado la violencia, ustedes pueden contribuir a que eso cambie”.

La Defensoría del Pueblo invita a estos cantantes a unirse en torno a un Buen Futuro para niñas, niños y adolescentes.