Más de 100 familias afectadas dejaron las inundaciones en el nororiente de Medellín

Medellín, Antioquia

Ocho cuadras fueron las que se inundaron la tarde de este domingo en la comuna 2 - Santa Cruz debido a la ruptura de un tubo de más de 36 pulgadas de la red matriz del acueducto de Medellín, emergencia que no dejó pérdidas humanas, pero sí cinco personas con lesiones leves. Además, más de 100 familias resultaron afectadas, específicamente en el barrio El Sinaí.

Los habitantes de esa zona del nororiente de Medellín vivieron momentos de pánico cuando ocurrió la emergencia, debido a que la ruptura del tubo generó un gran hueco en vía pública y el agua, aparte de arrastrar varios vehículos, llegó hasta el techo en algunas viviendas.

“Eso fue en cuestión de segundos, cuando menos pensamos fue que empezó a sonar la borrasca, ya empezaron los gritos de los vecinos, algunas casas empezaron a inundarse, la casa de enfrente empezó a caerse. Eso se llevó la moto de mi hijo, la moto de otro vecino, sólo dio tiempo de tratar de poner a salvo los vecinos que más teníamos cerca”, narró Evelyn Velásquez, habitante de ese sector.

Allí, una casa presenta colapso total, ocho viviendas tienen afectaciones estructurales y dos fueron evacuadas temporalmente.

“Un primo mío me ayudó a salvar a la perra, yo no podía salir porque tenía los pies enredados y me ayudaron a salir y cuando yo vi mi casa yo no lo pude creer”, contó María Fernanda Hernández, afectada por la emergencia.

La emergencia fue atendida por personal de EPM, Bomberos, Dagrd, Cruz Roja, Personería y diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín, liderados por el alcalde Federico Gutiérrez, quien finalizando la tarde se desplazó hasta Santa Cruz.

“Aquí estamos convocados todos y es para ayudar a la gente, la prioridad es la gente, lo material se recupera. Pero hay que recuperarlo rapidito porque la gente tiene mucha incertidumbre, este es el trabajo de la gente de toda su vida, son sus enseres, su ropa, sus electrodomésticos, sus camas, o sea es todo, sus hogares. Y esos hogares tienen que quedar mejor de lo que estaban antes”, expresó el alcalde.

Personería acompaña

La atención de la emergencia también es acompañada por la Personería de Medellín, que confirmó que las familias que no pueden ocupar sus viviendas por ahora estarán albergadas en el Centro de Desarrollo Social de Santa Cruz,

“La Personería registra que hasta el momento no hay vidas afectadas, hay afectaciones en muebles y enseres , pero avanzamos con la compañía y el liderazgo de la Junta Administradora Local y las Acciones Comunales y desde luego la respuesta del Distrito, que observamos que ha dado una respuesta con la Secretaría de Salud, Gestión Territorial e Inclusión Social, el dagrd y la Policía Nacional”, dijo el personero delegado de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, Manuel Alejandro Moreno.

Labores de EPM

Pese a que el daño se registró en una red matriz de la plata de potabilización Manantiales, EPM confirmó que no tiene nada que ver con los trabajos preventivos que adelantan y que tienen sin servicio de agua a más de 800 mil personas en el norte del Valle de Aburrá.

La compañía inmediatamente se dio la ruptura, comenzó la atención de la emergencia que también causó una fuga de gas, por lo que debieron cerrar válvulas y suspender el servicio a más de 8 mil usuarios. Además, para facilitar la labor de los bomberos fueron aislados varios circuitos de energía, por lo que 700 hogares se quedaron sin el servicio, que se ha ido restableciendo de manera escalonada mientras van avanzando los trabajos.

“En el sitio, cuadrillas de EPM avanzan en la reparación de la fuga de acueducto; ya se realizaron las maniobras operativas para aislar el daño y evaluar el estado de la infraestructura para continuar las labores de reparación del daño y solucionar la emergencia lo más pronto posible”, explicó EPM.

La compañía además deberá investigar y esclarecer qué fue lo que ocasionó la ruptura del tubo de esta red matriz.