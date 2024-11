Prográmese con los partidos de los colombianos convocados a Selección para Eliminatorias

Luis Díaz (Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images) / Andrew Powell

Nueva jornada en el fútbol internacional y nacional con protagonismo colombiano. Néstor Lorenzo dio a conocer los 26 convocados para encarar la doble jornada clasificatoria rumbo al Mundial 2026 y a continuación encontrará la agenda de los partidazos con sello cafetero para este fin de semana.

James Rodríguez con el Rayo Vallecano ya cumplió su partido y llegaría en los próximos días a la concentración nacional , al igual que Richard Ríos con Palmeiras y Rafael Santos Borré con Internacional.

En el Viejo Continente hay 16 futbolistas que verán acción y entre ellos se encuentra el Liverpool de Luis Díaz recibiendo al Aston Villa de Jhon Jader Durán en un partido que puede ser decisivo por los primeros puestos. Una de las grandes sorpresas en la nómina de Lorenzo es Andrés Gómez, que con el Rennes estaría recibiendo al Toulouse y todo apunta que será parte del once inicialistas.

En tierras sudamericanas, son dos jugadores de la liga local y ambos son porteros, se trata de Álvaro Montero con Millonarios, que enfrentará al Deportivo Pereira, y David Ospina con Atlético Nacional, que afrontará el clásico antioqueño. Vale acotar que no hay claridad todavía sobre la participación de ambos jugadores en sus respectivos compromisos.

Partidos por posición (hora Col)

Porteros

Necaxa vs. Atlas (Camilo Vargas) domingo 10 de noviembre, 6:00 PM

Millonarios (Álvaro Montero) vs. Deportivo Pereira domingo 10 de noviembre, 8:30 PM

Nacional (David Ospina) vs. Medellín lunes 11 de noviembre, 4:10 PM

Defensas

Crystal Palace (Daniel Muñoz) vs. Fulham sábado 9 de noviembre, 10:00 AM

Juventus (Juan Cabal) vs. Torino sábado 9 de noviembre, 2:45 PM

Juventude (Santiago Arias) vs. Bahia sábado 9 de noviembre, 5:00 PM

Mallorca (Jhoan Mojica) vs. Atlético de Madrid sábado 9 de noviembre, 10:15 AM

Unión St Gillioise vs. Genk (Carlos Cuesta) domingo 10 de noviembre, 12:30 PM

As Roma vs. Bolonia (Jhon Lucumí) domingo 10 de noviembre, 9:00 AM

Toluca vs. América (C. Borja) sábado 9 de noviembre, 8:00 PM

Galatasaray (Davinson Sánchez) vs. Samsunspor domingo 10 de noviembre, 8:00 AM

Cagliari (Yerry Mina) vs. AC Milan sábado 9 de noviembre, 12:00 PM

Volantes

Coritiba (Sebastián Gómez) vs. Santos lunes 11 de noviembre, 7:00 PM

Racing (Juan Fernando Quintero) vs. Independiente Rivadavia, domingo 10 de noviembre 5:30 PM

Hull City (Gustavo Puerta) vs. West Bromwich, domingo, 10 de noviembre

Dinamo Moscú (Jorge Carrascal) vs. FC Pari, sábado 9 de noviembre, 11:30 PM

Delanteros

Liverpool (Luis Díaz) vs. Aston Villa (Jhon Durán) sábado 9 de noviembre, 3:00 PM

Rubin Kazan vs. Krasnodar (Jhon Córdoba) domingo 10 de noviembre 11:45 AM

Rennes (Andrés Gómez) vs. Toulouse, domingo 10 de noviembre 11:00 AM