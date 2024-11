Comunidad indígena levanta paro en la vía Puerto Libertador-Montelíbano, en Córdoba

Montería

Después de cuatro días de protesta, la comunidad indígena de la subregión del San Jorge levantó el paro en la vía Puerto Libertador-Montelíbano, a partir de las 8:00 de la noche del viernes 8 de noviembre. El acuerdo se logró tras una reunión entre líderes indígenas y funcionarios de la Gobernación de Córdoba, encabezados por el secretario de Interior, Gabriel Méndez Pineda.

Según Darlys Karina Rojas Parra, gobernadora indígena, la protesta se debió a la explotación de recursos naturales por parte de empresas extractivas sin considerar a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. “Estamos ejerciendo un control territorial en contra de las empresas extractivas que han venido explotando nuestros recursos naturales sin tener en cuenta a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. Solo nos hacen promesas falsas y no llegamos a ningún acuerdo”, afirmó.

Rojas Parra denunció que las empresas mineras, como Sator, Gecelca, Minerales Córdoba y Carbomax, no han dialogado con las comunidades para discutir los impactos de sus operaciones y no han proporcionado beneficios directos a la población local. “Todas estas empresas hacen filantropía, pero no se ven los beneficios en las comunidades. Nuestros jóvenes se tienen que ir a trabajar a otras partes porque no hay oportunidades laborales aquí”, destacó.

Además, la gobernadora indígena expresó su preocupación por la accidentalidad vial causada por el tráfico de camiones mineros, conocida como “el corredor de la muerte”, donde han ocurrido varios accidentes mortales debido al estado de las vías.

Mesas de trabajo

El acuerdo establece el desarrollo de mesas de trabajo para avanzar en el bienestar social de la subregión del San Jorge. Se esperan acuerdos concretos en el futuro para proteger el territorio y abordar las demandas de la comunidad indígena.

La región del sur de Córdoba ha sido escenario de conflictos sociales y ambientales debido a la presencia de empresas mineras y la explotación de recursos naturales. La comunidad indígena ha exigido garantías para su seguridad, oportunidades laborales y protección de la biodiversidad.

Con este acuerdo, se busca mejorar la relación entre la comunidad indígena y las empresas minero energéticas, así como garantizar el desarrollo sostenible de la región. La Gobernación de Córdoba se comprometió a seguir trabajando para encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados.