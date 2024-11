87 municipios de Antioquia están en alerta por movimientos en masa

Medellín, Antioquia

Las fuertes lluvias de esta semana han causado emergencias en diferentes subregiones de Antioquia, incluyendo el Valle de Aburrá. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo - Dagran alertó, precisamente, porque ya son 87 los municipios que están en riesgo de sufrir movimientos en masa y 13 cuencas presentan riesgo de desbordamientos.

En el suroeste antioqueño hay alerta amarilla por posibles crecientes súbitas en el río San Juan y los afluentes que lo abastecen, situación que generó evacuación preventiva en Andes, pero las familias ya retornaron de nuevo a sus viviendas.

El director del Dagran, Carlos Ríos, pidió seguir las recomendaciones y estar atentos a las alertas de las autoridades para prevenir emergencias.

“No transitar por vías inundadas, si está lloviendo muy duro por favor parar precisamente para que no haya ningún inconveniente. No hacer eventos por favor en ningún espacio donde haya una quebrada por si de pronto existe una creciente súbita. Si está lloviendo no estar cerca a algún paral que sea metálico para que no haya ningún inconveniente”, dijo el director.

Las autoridades piden a la ciudadanía tomar todas las medidas de prevención a quienes vayan a estar en fiestas en los más de 10 municipios que celebran sus tradiciones este fin de semana y que eviten ir a los populares charcos y quebradas.

En el departamento este año ya han ocurrido por lo menos 540 emergencias a causa de las lluvias atendidas por los organismos de gestión del riesgo, entre estas movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales.

Solo en octubre se registraron 45 eventualidades que dejaron más de 3 mil personas damnificadas.