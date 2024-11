4 lugares para hacer senderismo en los cerros Bogotá: Es gratis y así se puede inscribir

Bogotá es una ciudad bastante versátil que le permite tanto a los residentes como visitantes disfrutar de una serie de planes pagos y gratuitos para crear nuevas experiencias o recuerdos, así como disfrutar de un momento agradable en compañía de familiares y amigos.

Entre todos los planes que son posibles de realizar en la capital colombiana está el senderismo, una “actividad recreativa y deportiva que implica caminar por senderos y rutas al aire libre, generalmente en entornos naturales como bosques, montañas, parques nacionales o zonas rurales”, explica el Instituto Internacional de Ciencias Deportivas.

Asimismo, practicar con regularidad dicha actividad aporta múltiples beneficios a la salud; por ejemplo, mejora la circulación sanguínea, reduce la presión arterial, disminuye la aparición de enfermedades cardiovasculares, entre otras, de acuerdo con lo indicado por el Instituto.

Lugares para hacer senderismo en Bogotá

Con el fin de promover la actividad física y la recreación de los ciudadanos, la Alcaldía de Bogotá, en conjunto con otras entidades, pusieron a disposición una serie de lugares que se encuentran adecuados para hacer senderismo, donde prima un “ecosistema ecológico compuesto por diferentes tipos de vegetación y quebradas”, señala la Alcaldía.

En ese orden de ideas, los sitios para practicar el senderismo son:

Quebrada la vieja

Guadalupe - Aguanoso

Santa Ana - la Aguadora

San Francisco Vicachá

Cabe destacar que la entrada a estos espacios es completamente gratuita, sin embargo, es necesaria la inscripción debido a que son sitios protegidos por terceros.

¿Qué necesita saber de estos lugares antes de hacer senderismo?

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Bogotá, antes de hacer senderismo en cada uno de estos lugares es fundamental que el ciudadano conozca no solo las características, sino el horario de apertura y cierre de estos espacios.

Quebrada la vieja:

Ubicado en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, en la localidad de Chapinero está la quebrada la vieja, un área de 18 hectáreas que cuenta con un acceso peatonal llamado ‘Ronda Urbana’, el cual “genera una conexión ecológica entre la zona urbana y la zona de reserva”, sugiere la Alcaldía.

Teniendo esto en cuenta, en el camino existen cuatro tramos asociados que son: Ingreso – Claro de Luna, Claro de Luna – La Virgen, Claro de Luna – Páramo y Claro de Luna – La Cruz, fácilmente de ver, así como de transitar.

En cuando al horario, la quebrada está habilitada de martes a viernes entre las 6 a.m. hasta las 11 a.m. y los fines de semana de 6 a.m. a 12 m. El ingreso vehicular se hace por la calle 70 con avenida circunvalar.

Guadalupe - Aguanoso:

Siguiendo con el recorrido también está otro sendero que se ubica sobre la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, en las localidades de Santa Fe y San Cristóbal, albergando un área total de 1.177 hectáreas.

A lo largo del recorrido, los ciudadanos atravesarán tres tipos de vegetación como: bosque andino, alto andino y páramo, “que hacen parte de los procesos de restauración y recuperación ambiental”, agrega la Alcaldía.

Cabe destacar que esta zona cuenta con parqueadero localizado en el kilómetro 6,7 vía Bogotá - Choachí, desviando a mano derecha. Sin embargo, este sendero solo está disponible los fines de semana de 6 a.m. a 12 m.

Santa Ana - la Aguadora:

Este camino perfecto para el senderismo cuenta con 187 hectáreas de 2 predios localizados también en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, específicamente en la zona rural del barrio Santa Bárbara, Usaquén.

El acceso se lleva a cabo por la calle 119 #0-10 Este y el recorrido finaliza en el mirador Santa Ana que da una vista panorámica no solo de la ciudad, sino también de sus alrededores.

Los horarios de ingreso son de lunes a viernes de 6 a.m. a 11 a.m. y fines de semana de 6 a.m. a 12 m.

San Francisco Vicachá:

Por último, el sendero San Francisco Vicachá ubicado en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, en las localidades de Santa Fe y La Candelaria, cuenta con un recorrido aproximadamente de 2.000 metros que inicia en la avenida Circunvalar hacia el sur, específicamente desde el Chorro de Padilla y finaliza en el Instituto Alexander von Humboldt.

Allí se encuentra el ecosistema relacionado con el bosque alto andino o bosque de niebla, que resulta ideal para conectar con la naturaleza.

Ahora bien, los horarios de ingreso son los fines de semana y festivos de 7 a.m. a 12 m.

¿Dónde registrarse para hacer senderismo en Bogotá?

El plan del senderismo es posible realizarlo mediante el registro o inscripción en la página oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pues se ubican en los predios de dicha compañía. Por lo tanto, el ciudadano interesado deberá ingresar al siguiente enlace: https://caminos.eaab.gov.co/, seleccionar la opción ‘Senderos’ y elegir al que desea ir.

Luego oprimir en ‘Reserva aquí', llenar los datos y finalizar la inscripción.