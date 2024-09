Quebrada La Vieja en Bogotá: Rutas para llegar GRATIS, inscripción y tiempo del recorrido

El senderismo es una de las actividades más recurrentes que puede realizar en Bogotá. Este deporte se caracteriza por no ser competitivo y consiste en realizar un recorrido guiado con un determinado itinerario. Estos recorridos se realizan generalmente en caminos rurales o zonas verdes protegidas.

El camino de Quebrada la Vieja , es un espacio habilitado para realizar este tipo de actividades. Este sendero está dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, convirtiéndose en un punto de conexión entre la ciudad y un bosque que cuenta con un área de 18 hectáreas.

Los caminos asociados a la quebrada son: Claro de Luna, Claro de Luna – La Virgen, Claro de Luna – Páramo y Claro de Luna – La Cruz. Estos predios son propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ESP (EAAB- ESP).

Datos del recorrido:

La edad mínima de ingreso es 7 años y los menores de edad que asistan deben ir en compañía de un adulto responsable y el horario para ingreso entre semana es de martes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. La hora estimada de salida máxima es a las 11:00 a.m.

Para los fines de semana y festivos el horario es más extenso, pues el ingreso es a las 6:00 a.m. con hora máxima de salida a las 12 p.m. Tenga en cuenta que todos los lunes a excepción de los festivos y un domingo al mes, se da descanso al recorrido como acuerdo de la comunidad.

El ingreso al recorrido es gratis. Debe agendar con antelación la reserva de su cupo pues la caminata tiene un máximo de 30 personas por recorrido. Puede reservar el tramo del sendero que desea transitar en la página web de Quebrada la Vieja 2024- Inscripciones y caminatas.

La distancia del recorrido es de 5.500 metros con una altura máxima de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Se estima el tiempo de recorrido en 3 horas.

Al ser una reserva forestal protegida se prohíben actividades como: la caza o pesca deportiva, extraer material geológico animal o vegetal, poner música en cualquier dispositivo, ingresar a las fuentes de agua, sembrar sin la previa autorización y abrir nuevos senderos o caminos durante el recorrido.

Cómo llegar al recorrido

TransMilenio: tome un bus que lo deje en la estación Flores Areandina o Calle 76 San Felipe (recuerde que la estación de la calle 72 está cerrada por obras). Luego dirija su recorrido hacia la calle 71 hasta llegar a la avenida circunvalar. Ahí encontrará la entrada al sendero ubicado en la Avenida Circunvalar Calle 71 con carrera 2E

Sitp: dependiendo del lugar en el que se encuentre, identifique que ruta lo puede acercar al paradero de la carrera 7 con calle 71, para luego caminar al oriente, dirigiéndose a la avenida circunvalar.

Carro particular o taxi: tome la avenida circunvalar en sentido sur- norte hasta la calle 71, donde encontrara la entrada para el recorrido. Tenga en cuenta las tarifas y los puntos de parqueadero más cercanos a la zona.