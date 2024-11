Play/Pause El Pulso del Fútbol, 8 de noviembre de 2024 45:10 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el Atlético Bucaramanga, las declaraciones de su entrenador y las posibilidades de clasificar. Juan Felipe dijo: “La campaña del Bucaramanga ha sido irregular, igual que la de Medellín y la de Pasto, pero eso no les quita que puedan reclamar que los árbitros se hayan equivocado en un par de partidos”. Sobre el tema César agregó: “Es que llevaban muy pocos puntos y hacen pocos goles por partido, así es muy difícil querer clasificar en un solo partido. No sé si vayan a sancionar a Dudamel por sus declaraciones, pero a mí no me parecieron”.

