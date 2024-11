Gobernador de Antioquia declina invitación del gobierno nacional para diálogo con EGC

Antioquia

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón estaba invitado este miércoles a un encuentro en la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga en el que se iba a escuchar y a dialogar sobre el diálogo socio jurídico que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro con el grupo ilegal Clan del Golfo o, como ellos se autodenominan, Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La intención era escuchar a los diferentes mandatarios donde hace presencia el grupo, pero como lo indicó el mismo Andrés Julián, por segunda vez declinó ese llamado a hablar de un posible diálogo de paz.

El mandatario insiste en que no se puede dialogar con un grupo que ha manifestado su intención de no someterse a la justicia ni ningún otro ilegal; por ello agrega: “Ni con el clan del golfo, ni con disidencias FARC, ni con el ELN, ni con bandidos de ninguna palabra y hay cosa alguna que conversar. La paz es el imperio de la ley, con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales, no contemporizando con el crimen”.

Le pude interesar:

Antioquia: 10 hospitales públicos con riesgo financiero recibirán inyección económica

Inició paro indefinido de pequeños mineros en el Chocó. Solicitan planes de formalización

El mandatario de nuevo indicó que el proyecto de la paz total ha permitido que se genere un fortalecimiento de estas estructuras, incluido el Clan del Golfo.

“En este caso, la respuesta también es no. En el Norte, Nordeste, Bajo Cauca y en el Oriente de Antioquia, el Clan del Golfo es el responsable de desplazamientos, confinamientos, microtráfico, homicidios y minería ilegal. Cada vez son más ricos de cuenta de las rentas criminales que les llenan sus bolsillos mientras aterrorizan a la población con su accionar”.

Ante este señalamiento, el gobernante se pregunta dónde viven los integrantes del gobierno nacional que no se enteran de estas intimidaciones a los civiles y que no les hacen seguimiento a esas violaciones.