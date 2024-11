Familiares de contratistas secuestrados en el Catatumbo sin noticias de su paradero

Cúcuta

Los familiares de Juan Carlos Valencia, Pedro López Rolón, Henry Galvis Álvarez, y Jairo Rojas Castañeda secuestrados en la zona rural del municipio de Convención en la región del Catatumbo en Norte de Santander pidieron a sus secuestradores dejarlos en libertad.

A medida que pasan los días crece la incertidumbre por el paradero de los trabajadores que se encontraban reparando el Oleoducto Caño Limón Coveñas cuando fueron secuestrados por un grupo de hombres fuertemente armados.

Denys Valencia hija de Juan Carlos Valencia dijo a Caracol Radio “estamos muy preocupados no tenemos noticias de ellos, nadie nos dice nada, no sabemos que pasa, porque ese silencio, quienes los tienen en que condiciones están, ellos no tienen nada que ver con este conflicto”.

Explicó que esta angustia, ansiedad, esta generando situaciones muy difíciles en los hogares de las víctimas de este delito que reclaman la libertad de todos los que se encuentran en cautiverio al norte del departamento.

Finalmente reclamaron a las organizaciones humanitarias, a la iglesia católica, al gobierno nacional, a través del Comisionado de Paz, adelantar acciones que permitan traerlos al seno de su hogar muy pronto.