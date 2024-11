“Creo que eso es una tomadera de pelo”: gobernador de Antioquia sobre propuesta del ELN

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó como una tomadera de pelo el documento de 13 puntos presentado por el ELN como nuevo modelo para las negociaciones de paz que adelantan con el Gobierno Nacional.

El mandatario departamental reiteró que considera que un grupo armado que sigue delinquiendo no tiene intenciones de lograr la paz y que esta solo se alcanza desde la ley y con condiciones sociales que favorezcan la ciudadanía.

“Yo creo que eso es una tomadera de pelo, no solo de ahora sino desde 1998, que es precisamente desde cuando distintos gobiernos nacionales han estado tratando de poner fin a la violencia, al terror que genera este grupo armado ilegal. Así que no nos hacemos ninguna ilusión ni esperanza con eso. Nosotros aquí en Antioquia creemos que la paz se impone es con seguridad, justicia y oportunidades sociales, no contemporizando con bandidos”, afirmó el gobernador.

Andrés Julián Rendón aseguró que no hay nada que negociar con las estructuras criminales cuando estas siguen reclutando menores, manejando rentas de microtráfico y asesinándose entre ellos.

Recientemente el gobernador también declinó una invitación del Gobierno Nacional para hablar sobre las posibilidades de adelantar diálogos con el Clan del Golfo o el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Por su parte el ELN en la propuesta que presentó, titulada ‘La voluntad de paz del ELN’, planteó 13 puntos, entre los que proponen implementar lo que se va acordando y cláusulas de incumplimiento.