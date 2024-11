¿Qué significa el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca?

EE.UU.

Donald Trump ha sido elegido el 47º presidente de los Estados Unidos, y hace historia convirtiéndose en el primer presidente en ser electo por segunda vez de forma no consecutiva y el primer mandatario condenado en llegar a la Casa Blanca. Su victoria es un notable regreso político arraigado en la frustración de los votantes.

La victoria de Trump culmina el asombroso regreso político de un hombre que fue acusado de conspirar para anular las elecciones de 2020, pero que aprovechó las frustraciones y los temores sobre la economía y la inmigración ilegal para derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris.

En una nación profundamente dividida, los votantes abrazaron la promesa de Trump de sellar la frontera sur por casi cualquier medio, de reactivar la economía con aranceles al estilo del siglo XIX que restaurarían la industrialización estadounidense y de liderar una retirada de los enredos internacionales y los conflictos mundiales.

El conteo de resultados continúa, faltan cuatro estados por proyectar un ganador, entre ellos Nevada, Michigan, Arizona y Alaska.

Nevada presenta algunas dificultades, las autoridades electorales de este estado pidieron a más de 13.000 votantes verificar su firma, luego de que no coincidiera con la registrada. El secretario de Estado de Nevada, Francisco Aguilar, aseguró que el proceso de verificación es fácil pero de no hacerse, estos votos no serán contados.

“Los votantes jóvenes no tienen una larga historia de votación, ¿verdad?. La firma que tienen es la firma en su formulario de registro de votante y, a veces, está en formato digital en el DMV. O también es su registro en papel o simplemente su licencia de conducir. Esas son sus firmas y sin una larga historia, es difícil comparar sus firmas”, dijo Aguilar.

Los estadounidenses también estaban eligiendo la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes, los 435, así como un tercio del Senado. Los republicanos se quedan con el control de la Cámara Alta con 51 escaños poniendo fin a 4 años de minoría y posiblemente podrían sostener el control en la Cámara Baja por una mayoría mínima. Hasta la mañana de este miércoles los republicanos tienen 197 escaños asegurados contra 177 de los demócratas.