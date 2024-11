Horóscopo HOY del profesor Salomón:signos que tendrán suerte para iniciar nuevos proyectos

El profesor salomón, experto en la lectura del tarot, manifiesta que vienen nuevos y buenos movimientos en la parte económica, ya que distintos signos del zodiaco podrán impulsar sus proyectos o ideas que tenían en mente y saldrán con excelentes resultados.

Quédese al final de la nota para saber qué le espera a su signo hoy.

El número 6 es el número del poder, la fuerza y el orden. Es el número que llama a ser organizados y a tener voluntad. Por esta razón, las personas nacidas bajo esta fecha se caracterizan por ser muy ordenadas, les gusta la disciplina y son estrictas tanto con lo que dicen como con lo que hacen.

La energía de la Luna de este día favorecerá los nuevos proyectos que planea iniciar. Además, los movimientos planetarios abren campos de nuevas oportunidades. Las casas 7 y 9 indican que es un buen momento para emprender nuevos proyectos y finalizar ciclos que ya debe estar en su vida. Recuerde que algunas cosas en la vida cumplen su ciclo y es momento de aceptarlo.

Como recomendación, el profesor Salomón sugiere tomar una pequeña cucharadita de miel y decir: “Me endulzo de prosperidad y riqueza en este nuevo año que comienza”.

El color del día es el verde, y el número de la suerte es el 1558.

Para limpiar su energía, cuide sus plantas y asegúrese de no dejarlas secas, ya que esto no atrae buena energía.

Horóscopo de HOY

Aries:

Debe tener cuidado, el tarot le advierte que puede haber enemigos o personas envidiosas a su alrededor. Tome algunas precauciones, como oración y protección. La carta indica que las cosas no suceden con la rapidez que desea; no recibe dinero ni avanza en el negocio debido a esas personas que están actuando en su contra.

La carta de la Luna confirma que están haciendo cosas ocultas con usted y su energía. Por lo tanto, no comparta sus logros ni proyectos, mantenga todo en absoluto silencio.

Número de la suerte: 4059

Leo:

Siga avanzando, porque pronto llegará a la meta de lo que quiere conquistar. Todo en la vida requiere esfuerzo, nada es gratuito ni fácil. Lo que es fácil debe generarle desconfianza, pues lo que viene fácil puede irse igual de rápido y no traer buenos resultados.

Lo bueno en la vida requiere sacrificio, constancia y perseverancia.

En el área laboral, lo que realice tendrá buenos frutos y verá recompensas. Si desea emprender un nuevo camino, un viaje, un cambio de ciudad o iniciar un negocio independiente, este es el momento adecuado para hacerlo, pues es ahora cuando puede empezar a obtener buenos resultados.

Recuerde no comentar sus proyectos o planes a nadie, solo a personas de confianza para evitar despertar envidias.

Número de la suerte: 9950

Sagitario:

No se desespere, las cosas irán fluyendo con el tiempo, así que mantenga la fe. Recuerde que el mundo no se construyó en un solo día, por lo que no espere que todo se solucione de la noche a la mañana. Lo importante es que, cuando las cosas se resuelvan, lo hagan de manera equilibrada y positiva.

Algunos de ustedes viajarán y encontrarán nuevas oportunidades en otro lugar, en otra ciudad. Si tiene la disposición y el deseo, hágalo. Ese cambio le traerá mejores resultados de lo que imagina.

En lo económico, todo estará bien. Cerrará el año de forma positiva y comenzará el 2025 con estabilidad financiera.

Número de la suerte: 2168

Tauro:

Hay cosas en las que está luchando por estabilizar distintas áreas de su vida. Recuerde que todo en la vida requiere esfuerzo o sacrificio. Si bien las cosas no han sido fáciles, tampoco han sido imposibles. Ponga más empeño; usted es una persona inteligente, capaz y resistente. Demuestre esa energía positiva y sus habilidades.

Llega un dinero que lo beneficiará y buenas perspectivas en el trabajo. En el amor, alguien tocará las puertas de su corazón.

Número de la suerte: 5122

Virgo:

Mucho trabajo y esfuerzo dará buenos resultados. Recuerde que la constancia vence lo que la suerte no alcanza. Sea constante para que todo en su vida se vaya equilibrando.

Algunos documentos o trámites pendientes se resolverán pronto y, en el área económica, recibirá una grata sorpresa.

Número de la suerte: 3462

Capricornio:

Las cosas girarán a su favor. La rueda de la fortuna lo acompaña, y podría tener suerte en los juegos de azar. Además, hay un proyecto que tiene en mente y finalmente podrá llevarlo a cabo. Llegarán grandes propuestas que le permitirán exigir lo mejor de sí mismo para seleccionar lo más adecuado.

Número de la suerte: 0445

Géminis:

En estos momentos de cambio, se presentarán nuevos comienzos, ya sea en el hogar, en la pareja, en el trabajo o en su ciudad. Estos cambios son necesarios, aunque le asusten. Recuerde que todo en la vida cambia, y debe adaptarse, ya que los cambios siempre traen consigo cosas buenas.

En lo económico, las cosas estarán muy efectivas. Los esfuerzos pasados comenzarán a dar frutos, y verá resultados de proyectos que tenía en mente.

En los campos de salud, dinero y amor, estará estable. Esta estabilidad es una gran bendición para usted.

Número de la suerte: 9194

Libra:

Algo muy especial llegará: un nuevo camino que deberá recorrer, ya sea en el amor, en el trabajo o en algún otro aspecto de su vida. Cualquiera sea el camino, pida a Dios que lo guíe, le indique qué debe hacer y qué debe cambiar o aceptar.

No se desespere. A veces su mal genio y ansiedad lo llevan a tomar decisiones incorrectas. Mantenga la calma y reflexione sobre por qué las cosas están cambiando. No maldiga ni reniegue, porque eso no es la solución. Todo pasa por algo. Debe aprender a comprender y aceptar las situaciones para superarlas.

También recibirá una bendición, una carta de poder y buena energía para este día.

Número de la suerte: 4560

Acuario:

Buenas cartas para las personas de este signo. Se muestran señales de buenos ingresos, estabilidad financiera y fortaleza económica. Además, llegarán proyectos que podrá sacar a la luz y realizar de manera exitosa.

Si desea cambiar de vehículo o hacer alguna modificación en su transporte, tendrá buenos resultados. Anímese a comprar un carro, vender el que tiene o cambiarlo por uno mejor.

Número de la suerte: 7921

Cáncer:

Las cartas le hablan de esperanza, poder y decisión. Es momento de tomar decisiones con firmeza y determinación. La cobardía no resolverá nada. Aunque haya momentos para llorar, debe seguir adelante. Recuerde que la vida no se detiene por nada ni por nadie.

Llega mucho trabajo, proyectos y actividades que podrá llevar a cabo. Pida a Dios que le otorgue sabiduría y fuerza para enfrentar las distintas situaciones.

Número de la suerte: 1626

Escorpio:

Está en un buen camino, con la estrella de la suerte a su favor. Algunas cosas que ha estado cambiando son necesarias, así que no las vea como obstáculos, sino como parte del proceso que necesita para lograr lo que desea.

Un dinero extra llegará, lo que lo tranquilizará y le dará estabilidad. En el amor, algunas cosas no se resuelven o no avanzan como esperaba. Es momento de reflexionar sobre cómo puede solucionar o fortalecer su parte emocional, pues es la que más necesita en este momento.

Número de la suerte: 0335

Piscis:

Buenas noticias en cuanto a estabilidad y la firma de documentos pendientes. Llega la alegría por algo que estaba esperando. Deje las tristezas en el pasado y siga adelante. La vida tiene altibajos, y aunque haya momentos difíciles, lo importante es superarlos.

Número de la suerte: 2709