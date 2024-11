¿Fueron devueltos 87 kilómetros de vía de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso?

Tunja

Es muy preocupante el cierre de la calzada Tunja-Bogotá a la altura del puente El Sisga, pero aún mucho más preocupante es la reversión que permitió la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al concesionario BTS Autovía, de 87 Km de la doble calzada. Es decir, le regresaron ese tramo al Estado.

De acuerdo al representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, «la reversión es entregarle esos kilómetros que pertenecía a la concesión, de parte del concesionario, de vuelta a la Nación. En el 2021, se firmó un otrosí a la concesión, avalada por la ANI, en el que se devolvían esos 87 kilómetros a cargo del Estado y la ANI se los pasó al Invías, entidad que no quería aceptarlos y no fue sino hasta mayo de este año que recibió esta responsabilidad».

Los tramos que regreso BTS Autovía a la Nación son los comprendidos entre Villapinzón y Tunja, el paso urbano por Tunja, también entre la glorieta de Tibasosa y Sogamoso, la glorieta de Tibasosa-Nobsa-Sogamoso; ahora están a cargo del Invías y llevan casi dos años sin hacerle ninguna clase de inversión el concesionario, por lo que se presentan huecos, baches, derrumbes y falta de señalización horizontal y vertical, que contribuyen a que se presenten accidentes con frecuencia.

«Por eso, hemos propuesto un debate de control político para hacer seguimiento a las acciones que permitan que se garantice el buen estado del corredor vial y que se identifique si hay un posible detrimento al haber aceptado la reversión de estos kilómetros de vía, a favor de la concesión y en detrimento del Estado», enfatizó Castellanos.

Por eso, desde hace dos meses propuso a la plenaria del Congreso hacer un debate de control político. «Hemos estado recolectando las pruebas y documentos que permitan actuar de manera contundente, que se demuestre el posible detrimento que hay en contra de la Nación al haber recibido por parte de la ANI estos kilómetros. Lo que estamos es haciendo control político a estas entidades y revisando qué acciones legales podemos imponer al concesionario para que se responda por el mantenimiento de esta vía», fue lo que advirtió el representante en Caracol Radio.

La ANI, al modificar el parágrafo del contrato de concesión, hizo un compromiso con el concesionario para que le diera $ 20 mil millones al año para el mantenimiento de estos 87 kilómetros, pero no se ha cumplido aún y «nos parece el colmo por parte del Gobierno Nacional que sea esta la única vía concesionada que revierte gran parte, por no decir que llega casi al 50 %», y además no devolvieron los peajes que actualmente están generándole recursos a la concesión.

El debate será de parte de toda la bancada boyacense y se espera que se una congresistas de otros departamentos.