Dudamel explotó contra el arbitraje: “Forman parte de la historia nefasta del FPC”

“Hoy el árbitro principal y el VAR han pasado a formar parte de la historia nefasta del fútbol colombiano”, fue una de las tantas frases con vehemencia que dejó Rafael Dudamel en rueda de prensa luego del empate entre Atlético Bucaramanga y Boyacá Chichó en Tunja. Este resultado dejó eliminado al vigente campeón del país, tras un encuentro en el que hubo acciones polémicas que, para el técnico venezolano, perjudicaron el marcador.

Al cuadro santandereano le pitaron dos penales y le anularon un gol que pudo significar el triunfo agónico. El primer tiro desde los once pasos fue por una supuesta sujeción de Carlos Romaña sobre Juan David Pérez en el primer tiempo que luego, en el cobro, Michael Nike Gómez, terminó enviando por encima del arco. Posteriormente, al 90+1 el juez central, Wilmar Montaño, sancionó infracción dentro del área por mano del mismo jugador: Carlos Romaña. Esta acción no se revisó en el VAR y Juan David Pérez cambió por gol.

Tras una pelota que llovió por el cabezazo de Esneyder Mena y conectó por la misma vía el delantero del Bucaramanga, Andrés Ponce, enviando a guardar lo que parcialmente era el 2-1 a favor, la acción se invalidó a instancias del VAR. El delantero venezolano aparentemente le quitó el balón de las manos al portero Emiliano Denis y por esta razón la anotación no subió al marcador.

Furia de Dudamel en rueda de prensa

Luego del último partido ante Independiente Medellín, que el equipo Leopardo lo terminó perdiendo 2-3, Dudamel se refirió a una supuesta irrupción del presidente del DIM al VAR, asegurando que, de ser verdad, era algo “grave y delicado”. Ahora, tras el empate ante Chicó, cargó directamente contra el juez central, Wilmar Montaño, y el responsable del VAR, Keiner Jiménez.

“Es el día de mayor frustración en mi carrera, siento una vergüenza ajena por lo que se ha vivido en Tunja, el daño que se le está haciendo el arbitraje al fútbol colombiano es tremenda. Hay dos nombres que no se pueden olvidar en la historia el fútbol colombiano a partir de hoy: Wilmar Montaño, el árbitro principal, y el que estaba al frente de VAR, Keiner Jiménez. No se puede olvidar nunca después de lo que hemos vivido hoy y no se van a poder olvidar nunca porque lo que han hecho ha sido vergonzoso, han atentado contra nuestra carrera, nuestra familia, han atentado contra la inversión de los dueños de equipos, han atentado contra la moral, la dignidad, los valores de todo lo que es el fútbol colombiano”, dijo inicialmente.

