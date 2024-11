Senado: al menos 9 sistemas de transporte masivo en Colombia enfrentan crisis financieras

Hoy en el Senado, la Ministra de Transporte, María Constanza García y el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no asistieron, por segunda vez, al debate de control político al que están citados, para hablar sobre el déficit del Transporte Masivo en el país. Los senadores de la comisión sexta expresaron su molestia por la inasistencia de los ministros y subrayan la importancia de buscar soluciones fiscales prontas para superar las deudas del sector.

El senador, Carlos Eduardo Guevara, del Partido Mira, afirmó que Bogotá tiene ‘’un déficit que supera los 9 billones de pesos’' por lo que señaló la necesidad de llevar a cabo este debate, y enfrentar la crisis actual de los sistemas de transporte. ‘’Basta ir por Cartagena, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Cali, incluso Bogotá para darse cuenta’' añadió.

También, señaló que hoy en Colombia, de los $2,900 que los ciudadanos pagan para usar el servicio de transporte, al menos $2,000 están sin financiar. ‘’Evidentemente eso requiere un trabajo conjunto entre las alcaldías, y los Ministerios para poder garantizar que estos sistemas salgan a flote’' agregó.

Por su parte, el senador Gustavo Moreno, del partido Alianza Verde, aseguró que varios sistemas de transporte en el país, como el del departamento de Santander, están en ‘’quiebra’' y señaló al gobierno de no tomar acciones frente a esto. ‘’Tenemos un sistema de transporte público en quiebra, que los alcaldes no saben qué va a hacer y cuál va a ser el futuro de los sistemas de transporte masivos. Este gobierno no ha hecho ni fu ni fa, ni absolutamente nada con respecto a los sistemas de transporte masivos’' agregó.

Finalmente, los senadores hicieron énfasis en la importancia del debate y hacen un llamado a los ministros, para que propongan soluciones frente a las crisis de los sistemas de transporte. ‘’Ya las empresas han enviado comunicaciones, han enviado propuestas, y el Gobierno no ha escuchado. Entonces, cuál es la propuesta del Gobierno. Eso es lo que queremos escuchar, más que volver a recalcar y hacer un diagnóstico de lo que ya se sabe’' concluyó, Moreno.