Marco Espíndola y su emotivo reencuentro con Falcao: “Él es como un hermano mayor para mí”

Millonarios volvió a contar con Falcao tras casi dos meses ausente por lesión, el Tigre disputó los últimos 10 minutos en el triunfo del equipo bogotano, disponiendo de algunas ocasiones de gol, la más clara un cabezazo que le atajó el portero Diego Martínez.

Además de lo que significó su reencuentro con el grupo y los aficionados azules, El Tigre vivió un momento especial al final del partido, tras reunirse con Marco Espíndola, hijo de Silvano Espíndola, formador y primer entrenador del goleador histórico de la Selección Colombia.

Falcao y Marco intercambiaron sus camisetas y dialogaron unos cuantos segundos terminado el encuentro. Antes de marcharse del estadio, el guardameta le contó a Caracol Radio detalles de su reencuentro con el Tigre.

Su reencuentro con Falcao

“Es muy lindo, él es como un hermano para mí, mi hermano mayor, crecimos juntos, nos conocemos desde siempre y bueno, se lo decía a él, yo siempre lo vi tan lejos y estar en la misma cancha, estar ahí juntos, era algo muy lindo y algo que pudimos hablar”.

¿Qué le dijo Falcao?

“Nada trascendente, normal, nos saludamos, que no nos veíamos, hace rato, le preguntaba como estaba. Una charla normal”.

¿La camiseta es para usted o su papá?

“No, esa sí es para mí, encima que salí, me la empezaron a pedir y le dije, ‘usted me estaba insultando y ahora me la pide’, como son. Esa sí es para mí, tenemos muchas camisetas de él, gracias a Dios, pero esta es chévere, porque fue ahorita que estábamos en la misma cancha y es muy especial para mí eso”.

¿Qué ha visto de Falcao en Colombia?

“Muy bien, más allá de verlo ahora, es algo que él siempre ha sido, un ejemplo en lo profesional, en lo personal, es un hombre de muy gran calidad y espiritual, y ya después lo que conocemos en lo futbolístico, que es lo más grande que ha sacado nuestro país. Desde siempre mucha admiración”.

Su actualidad en el Deportivo Pasto

“Muy bien, es un grupo muy bueno, muy sano y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo que tenemos es una competencia (con Diego Martínez) muy sana y eso nos permite crecer a los dos”.