Truco casero para limpiar el horno con tres ingredientes que no son vinagre ni bicarbonato

La limpieza de un horno de cocina puede resultar algo desgastante, no solo por los residuos de comida o suciedad que se puede ocasionar por las diferentes preparaciones que se hagan en el mismo, sino porque la rasa acumulada es uno de los problemas principales, por la dificultad que representa quitarla en su totalidad.

En el mercado las personas pueden encontrar muchas opciones como detergentes, productos quita grasa y demás, para llevar a cabo esta tarea, no obstante, puede que no se obtenga el resultado esperado, pero peor aún, no es una opción económica y se puede gastar una buena cantidad de dinero solo en este electrodoméstico.

Por tal motivo es que aquí le traemos un sencillo truco en el que solo necesitará tres simples ingredientes, que no son ni bicarbonato de sodio, ni vinagre y que le permitirá ahorrar dinero al no tener que comprar productos químicos que suelen ser un poco costosos en el mercado y que reducen la vida útil de los aparatos electrónicos en su casa.

Truco para limpiar el horno con solo tres ingredientes

Aunque el bicarbonato combinado con el vinagre y un poco de sal es una fórmula que elimina de manera eficiente la grasa del horno de su hogar, la usuaria de TikTok, María Fernández, publicó un video en donde dejó un truco bastante sencillo, en donde solo necesita limón, detergente y agua en un recipiente.

De acuerdo como comentó en la publicación, explicó: “Se trata de un truco que le permitirá eliminar la grasa del horno y le va a encantar. Lo primero que debe hacer es agarrar un recipiente apto para ingresar al horno, cortar unas rodajas de limón y ponerlas allí, agregar agua, hasta a mitad aproximadamente, y un chorro de detergente, caliente el horno con esta receta por 30 minutos y verá como se desprende la grasa y la suciedad”.

La experta en técnicas de limpieza comentó que después de efectuar este truco solo bastará con pasar un paño o trapo de fibra y verá cómo toda la suciedad se dejará limpiar de una manera muy sencilla. En caso de que el tiempo no haya sido suficiente, deje más tiempo el recipiente con los ingredientes mencionados, solo teniendo precaución de no dejar que se queme la fórmula.

Cómo limpiar el vidrio del horno

Para el caso del vidrio del horno, que es un truco aparte al que se comentó en un inicio, puede preparar en un atomizador agua, bicarbonato, sal y un poco de detergente. Una vez haya hecho esto, desmonte con cuidado el vidrio del horno, luego de haber hecho el truco con el recipiente y el limón, limpie los bordes a los que no se puede llegar con el vidrio puesto y deje aparte esta pieza del electrodoméstico.

Lo primero que debe hacer con esto es limpiar con agua y jabón, para tallar las partes que no salen fácilmente, luego rocíe bien la preparación por todo el cristal y con un trapo seco y suave páselo por toda la superficie hasta que quede brillante.