Congresistas exigen respuestas al gobierno tras suspensión de juegos intercolegiados

La decisión del gobierno de suspender los Juegos Intercolegiados Nacionales de 2024 ha desatado una ola de críticas de congresistas de diferentes partidos, quienes cuestionan el manejo de los fondos destinados a este evento.

En febrero de este año, el presidente Gustavo Petro anunció los recursos, que originalmente eran para los juegos Panamericanos, más de 800 millones de dólares, que se redirigirían para fortalecer el deporte juvenil en Colombia.

Sin embargo, el Ministerio del Deporte comunicó la suspensión de la fase final, que estaba programada para realizarse del 2 al 30 de noviembre, argumentando que el Ministerio de Hacienda no giró los fondos necesarios.

"Los Juegos Intercolegiados Nacionales están en riesgo y no lo digo yo, me lo respondió la ministra saliente", aseguró que senador David Luna durante el debate por la pérdida de los Juegos Panamericanos.

Tras esta situación, congresistas reclaman al gobierno por incumplir su compromiso con el deporte juvenil. Carlos Fernando Motoa calificó la decisión como un “retroceso para el deporte juvenil”.

“Se han reducido en su gobierno cerca de un 60% los recursos asignados al sector deporte. Igualmente la premiación se disminuyó de los colombianos que participaron en los Juegos Olímpicos. Y ahora nos encontramos con la triste noticia de que no están los recursos asignados y no hay la plata para la realización de los Juegos Intercolegiados. Cachetada tras cachetada a un sector que es fundamental”, dijo.

Por su parte Wadith Manzur expresó su preocupación por el futuro de los programas deportivos y cuestionó la administración de los recursos asignados.

“Hoy no tenemos los recursos para sacar adelante los juegos intercolegiados y por eso se ven suspendidos. Yo quisiera saber, el gobierno Petro, qué es lo que está priorizando. A qué le están girando los recursos. Unos juegos tan importantes donde ya estaban todos los colegios nacionales preparados para enviar a los mejores deportistas. Hoy, a última hora, toca enviar las noticias a todos los departamentos de Colombia diciendo que no hay recursos para llevar a cabo los juegos. Invitamos al gobierno Petro a que se ponga la mano al corazón y que apoya a nuestros deportistas”, aseguró.

Desde el partido Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal fue enfática en sus críticas, señalando que “la ineptitud y mediocridad no se han arreglado buscando culpables para no asumir las responsabilidades que él no ha sido capaz de atender”.

Cabal exigió al presidente Petro que aclare el destino de los fondos prometidos para los Juegos Panamericanos y los juegos intercolegiados, cuestionando la transparencia en el uso de los recursos públicos.