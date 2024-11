Trabajadores de la salud en Cúcuta siguen a la espera de sus salarios

Cúcuta

Cientos de trabajadores de la Clínica Santa Ana en la ciudad de Cúcuta realizaron una jornada de protesta con el fin de exigir el pago de salarios atrasados desde hace cuatro meses.

Piden el desembolso de los recursos por parte de las diferentes entidades, ya que estas situación también podría poner en riesgo la atención de los usuarios por la falta de insumos y herramientas.

“La situación es muy preocupante porque somos más de 300 empleados que Nueva EPS, el ADRES, el SOAT, tampoco nos han desembolsado el dinero, tampoco informan nada, los directores nos aseguran y nos ayudan en lo que más pueden, pero ya eso se sale de las manos, porque no tenemos suficientes insumos, ya estamos preocupados, no hay dinero en las casas y las preocupaciones no cuentan ni esperan, y ya para nadie es un secreto que la situación en Cúcuta para buscar empleo es muy complicada, todo el mundo está alarmado de qué pueda pasar con la clínica” dijo a Caracol Radio uno de los trabajadores.

Piden intervención del Gobierno Nacional para solventar esta crisis, que incluso ha llevado a muchos de los empleados a renunciar en busca de nuevas oportunidades laborales.

“Que por favor, lo que es el señor presidente, que es la cabeza mayor de todo el país, se ponga la mano en el corazón y nos diga que por favor, nos hagan el favor y nos cancelen, porque prácticamente las entidades están interviniendo, pero también necesitamos que desembolsen los dineros para que las demás entidades, que no solamente la Clínica Santa Ana de la ciudad, también genere sus pagos, porque todo el mundo necesita solventar sus deudas, solventar las cosas de su casa y para así no emigrar de la ciudad, porque muchas personas se están retirando, personas de 15 o 18 años se retiran de una entidad para emigrar a otra que le dé una gran oportunidad de trabajo” puntualizó.

A pesar de la crisis que atraviesa el centro médico, el personal se ha comprometido a seguir brindando la atención a los usuarios de la salud, pero temen que en cualquier momento se llegue a un tope en el que no puedan seguir trabajando.