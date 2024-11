Preocupación por casos de acoso a mujeres en un sector de la avenida Bolívar en Armenia

ARMENIA

Hay preocupación por las denuncias de acoso del que han sido víctimas mujeres y estudiantes de universidades en un sector de la avenida Bolívar entre el parque de Los Fundadores, los puentes de la segunda, el centro comercial Unicentro y la sede principal de la Universidad Gran Colombia.

En el último caso una estudiante de la universidad Humboldt fue víctima del ataque de un desconocido.

El hecho se presentó el jueves 31 de octubre en horas de la mañana en el sector del parque Los Fundadores de Armenia, una joven integrante de la comunidad universitaria fue víctima de un intento de acoso, en el que un hombre aún no identificado, le arrojó una sustancia, al parecer, escopolamina. Por fortuna, la joven reaccionó de manera oportuna, logrando escapar, y en un acto valeroso e inteligente, se desplazó tan rápido como pudo hasta las instalaciones de la Universidad, donde se desvaneció. De inmediato, la joven recibió atención médica primaria por parte de personal de la Institución, y posteriormente fue conducida hasta un centro hospitalario. De igual manera se informó del hecho a la Policía Nacional.

Gloria Inés Vélez Parra, Vicerrectora Administrativa y Financiera de la universidad Humboldt , en este momento muy atento a los últimos casos de inseguridad que se han generado en la zona aledaña, a nuestra sede principal desafortunadamente se han presentado situaciones en las cuales algunas mujeres se han visto acosadas y atacadas con sospecha de escopolamina, no nos había ocurrido en nuestra institución no se habían presentado casos con nuestras estudiantes u otros miembros de la comunidad universitaria.

Sin embargo, el día de ayer una de nuestras estudiantes llegó a la universidad con una sospecha de que fue escopolaminada fue atendida de manera urgente y rápida por nuestro personal médico de la institución y posteriormente remitida a una clínica, en ese momento nuestra estudiante se encuentra completamente bien tiene dos días de incapacidad.

Y agregó “la institución sigue alerta y sigue atenta no solamente dando recomendaciones a toda nuestra comunidad universitaria para que nos cuidemos para que tomemos medidas de prevención sino también llegando a las autoridades con el fin de manifestarle nuestra intención de trabajo conjunto.

Caracol Radio al lado de la gente e hizo un recorrido por el sector donde la mayoría de personas en especial mujeres manifestaron sus temores por la seguridad en la zona

Opiniones

Algunas veces uno si tiene mucha inseguridad porque pues por los casos que se han presentado y mayormente porque en estas zonas siempre como que hay mucha gente y es como uno siente un poquito como en la cosa, sin embargo, hay momentos del día en donde uno siempre va como trata de ir en grupo y de esa manera se siente como más protegido, pues eso es como yo lo veo siempre como hay personas que te interceptan en la calle y como que tratan de ofrecerte algún servicio y eso un poquito incómodo, pero tal cual como la cosa así no mucho, la verdad, pero siempre hay situaciones incómodas en sí es como para la hora de venir a la universidad, entonces yo siento que es como las calles muy solas o casi no hay celadores o así, entonces lo siento un poquito inseguro por esa parte.

Yo creo que debe haber más policías o así por ahí en las calles que son como más solas más, pues de pronto que hubiera acompañamiento como de la Policía pues para sentirse uno más seguro porque pienso que la inseguridad está en todas partes, por ejemplo, la zona ahí del puente por debajo, eso es muy inseguro, es muy oscuro. Yo diría que deberían poner un CAI al menos o algún punto donde los policías estuvieran más pendiente, porque esa zona ahí sí es peligrosa en las noches.

Sí es delicado ese tema, esa zona muy mala no hay vigilancia, no hay vigilancia, no se ve un policía pasan los días y no se ve una autoridad un policía inseguro mucha inseguridad mucho indigente mucho drogo entonces por lo menos detrás del parque detrás hay un parque las autoridades y no hay un policía por ahí el lote de bajo el parqueadero arriba en una cosa, pero ahí el lote enseguida de Bavaria, el de Unicentro esa es una perdóneme una grosería para la ciudad es un nido de ratas.

Desde la Universidad de están manifestando que el número del cuadrante de fundadores es el siguiente tres, 312 822 16 34 o la línea de la patrulla púrpura el 317 713 8846 11 23.