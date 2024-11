La construcción en Quindío ha tenido una caída estrepitosa en el último año: Camacol

ARMENIA

La construcción ha tenido una caída estrepitosa en los dos últimos años, siendo el más grave este 2024, así lo manifestó la directora de Camacol en el Quindío Milena Arango, dijo que el Quindío paso de 4.990 unidades de vivienda de oferta en el 2020 a 1042 unidades en este 2024

La líder gremial agregó que hay una incertidumbre tanto en los empresarios como en los compradores por la falta de políticas claras del gobierno nacional frente a la vivienda que impacta directamente en el sector.

Milena Arango directora de Camacol Quindío “uno de los sectores económicos que han sido más afectados por las medidas que ha tomado el gobierno nacional y en general es la construcción, pues hemos venido desde la tasa de interés, la tasa de interés, los cambios también en el programa de vivienda en cuanto a la asignación de subsidios y ahora también tenemos esta digamos que esa salvaguardia que tiene el acero.

Entonces se ha venido como como estructurando una coyuntura muy difícil de sobrepasar, pero en este orden, pues todo impacta así como impacta a nivel nacional todos los indicadores de los lanzamientos de vivienda, iniciaciones, ventas y oferta, pues a nivel local también eso indica que dadas las condiciones que tenemos actual, hay también un poco de inestabilidad en el término de subsidios, pues la gente sienta un poco temor a la hora de invertir y por lo tanto pues estos indicadores cada vez van siendo un poco más bajos.

Cifras

Al corte del mes de septiembre tuvimos unas cifras, pues te cuento que muy difíciles desde enero a septiembre, o sea, todo el año corrido. Tenemos lanzamientos de 1042 unidades iniciaciones 947 unidades ventas de 1.392 y oferta de 1593 unidades partiendo de la base que nosotros veníamos desde el año 2019 y 2020 con más o menos 4.990 unidades en oferta, es decir una caída estrepitosa desde el año 2020 hasta ahora

Incertidumbre

Es muy difícil de manejar y pongámonos también del lado del empresario, cuando desde el gobierno lanza una política que no era la mejor, pues porque vamos tenido otros gobiernos anteriores donde le daban gran importancia y relevancia al subsidio de vivienda para el comprador de vivienda partiendo también de la información que el subsidio no es para el empresario, el subsidio nunca lo toma el empresario, el constructor ,el subsidio se desembolsa, cuando le desembolsan el crédito al comprador de vivienda, entonces el subsidio no le llega al empresario,

En ese orden nosotros veníamos una política vivienda muy muy amplia, pero con este gobierno, pues dijeron, vamos a dar 200.000 subsidios, es decir, 50.000 subsidios cada año hablando, pues para todo el país, pero a inicios de este año o mediados de este año empezaron a hablar que ya no eran 50.000, sino que 30.000 más o menos y ya esta semana pasada ya dijeron que con base en el Presupuesto General de la Nación ya no hay sino para 20.000 subsidios,

Eso sumando a los 17.000 subsidios que vienen con un desfase o un descalce del periodo pasado, entonces podríamos esperar, o sea una caída mucho más dramática de lo que estamos viendo. ahora en las en los lanzamientos de proyectos de unidad de vivienda de interés social, porque al no tener una garantía sobre los subsidios, pues la gente no va a tener una demanda tan clara hacia ese producto.

Empleo afectado

Pues el empleo tiene un efecto directo miren Armenia en el trimestre móvil de entre junio y agosto de 2024 había 137.000 personas ocupadas con una tasa de ocupación del 52.7% pero para el sector contamos 9.906 personas ocupadas es decir el 7.1% de total de empleos en Armenia ese los aporta la construcción el 7.1% y qué quiere decir nosotros ese 9.906 pues ha disminuido porque hace un tiempo vivíamos el año pasado antepasados en el sector estábamos aportando más o menos 9.7% de Armenia

Panorama para final del 2024 e inicio de 2025

Nosotros estamos esperando que el gobierno pues tomen las medidas que correspondan para que lleven a cabo, materialicen ese programa de reactivación que le hicieron un lanzamiento hace unos meses y hasta ahora no hemos visto nada, de este programa de reactivación.

Y no solamente una reactivación nacional por parte del gobierno, sino que también necesitamos la participación el apoyo y la colaboración de los gobiernos departamentales y municipales en lo que tiene que ver con el componente vivienda, o sea, el aporte en los planes de desarrollo departamental y municipal son mínimos hacia la vivienda, o sea, cero subsidios, cero proyectos es decir, queremos trabajar con la administración municipal y departamental y llevar también una reactivación desde lo local, ya que desde el gobierno, pues cada vez se va haciendo mucho más difícil.

900 empleos se han perdido por crisis de desembolso de subisidios en el Quindío .