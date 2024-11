Juanfer Quintero hasta las lágrimas tras victoria de Racing: así fue su emotivo discurso

Juan Fernando Quintero, gran figura de Racing en la clasificación a la gran final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2024. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

¡Noche idílica para Juan Fernando Quintero! El volante colombiano brilló, anotó un doblete y le dio la histórica clasificación al Racing Club de Avellaneda a la gran final de la Copa Sudamericana 2024. El equipo argentino se hizo fuerte en casa y terminó eliminando al Corinthians de Memphis Depay por un marcador global de 4-3.

Justamente, la gran figura de la noche fue Quintero, quien igualó la serie a los 36 minutos de partidos con un soberbio remate desde el punto penal y selló la remontada tres miuntos después con una excelsa definición dentro del área, entre las piernas del guardameta Hugo de Souza. Sobre los 76′, el entrenador Gustavo Costas lo sacó del campo en medio de una ovación inolvidable. Día inolvidable para el antioqueño.

Emoción hasta las lágrimas

Finalizando el encuentro, Juan Fernando Quintero habló en la transmisión del partido y se mostró bastante emocionado por lo vivido en Avellaneda. Antes que nada, le agradeció a Dios por el talento que le dio y reconoció que aunque su familia no pudo acompañarlo en este crucial compromiso, igualmente “mi corazón y alma están con ustedes”.

“No hay palabras para explicarlo. Creo que fue un año muy difícil... Le quiero dedicar este triunfo primeramente a Dios y a mi familia. Sufrimos mucho, pero acá estamos. Lamentablemente, no pueden estar (su familia), pero sabe que mi corazón y alma están con ustedes. Soy un privilegiado del fútbol al tener estos momentos en un club tan especial y que su hinchada lo siente así. Simplemente tengo que agradecer, nada más”, sentenció.

Casi que al borde del llanto, ‘Juanfer’, como se lo apoda en territorio argentino, reconoció que siempre trata de disfrutar cuando está dentro del terreno de juego, pero este doblete tiene un condimento especial por todo lo vivido a lo largo del 2024.

“Soy un elegido de Dios, toda la gloria y honra es para él. Yo simplemente trato de disfrutar, fue el don que me dio, el talento y que salga a flote en un partido de estos, me tiene muy emocionado. Saben la situación que vivo con mi familia. Estoy muy agradecido, la verdad... Simplemente trato de disfrutar, estoy muy feliz, ya lo otro lo mirará la gente. Estamos en una final más y tener la oportunidad de hacer estos dos goles, después de tantos altibajos en el año. Me enfoqué en esto y somos merecedores de triunfo”, concluyó.

La gran final de la Copa Sudamericana 2024 la disputarán Racing y Cruzeiro, encuentro que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción (horario por confirmar). Vale recordar que ninguno de estos dos equipos cuenta con el título de la Sudamericana en sus vitrinas.