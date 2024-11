Joe Arroyo y su amor por la viuda de pescado

Hoy, en el cumpleaños 69 del Joe Arroyo, Edwin Gómez, conocido como ‘El Fantasma’, compartió en una entrevista con Caracol Radio una serie de recuerdos inolvidables que vivió junto al gran Centurión de la noche. Edwin transportó a la audiencia a la época en la que compartió escenario y vida con el Joe, a quien acompañó en sus gran parte de su trayectoria musical.

Gómez, relató que el Joe notó su talento cuando le envió unos arreglos de la canción “Sabré olvidar”. Al escuchar la grabación, Joe quedó impresionado por la precisión con la que ‘El Fantasma’ capturaba su estilo, comentando que parecía una extensión de su propia voz.

Así comenzó una amistad y colaboración que llevaría a Gómez a compartir escenarios con el maestro, en especial tras la isquemia que sufrió Joe. En ese entonces, Arroyo lo llamó para que lo apoyara en el escenario y, desde entonces, Edwin Gómez fue reconocido como ‘El Fantasma’ de Joe, simbolizando su capacidad para mantener viva la esencia del artista aún en su ausencia física.

Gómez con cariño la comida preferida de Joe, la viuda de pescado. “Cuando llegábamos a Montería, me decía, ‘Fanta, vamos para el río, viuda de pescado’,” compartió entre risas, recordando cómo la amistad trascendía el escenario y se manifestaba en estos pequeños momentos.

“Almorzábamos una viuda de pescado a la 1 de la mañana”, narrando cómo ambos disfrutaban del plato tradicional en horas inusuales, como parte de la vida peculiar de salsero colombiano.

“Joe era global”, aseguró, recordando que el maestro combinaba ritmos de las Antillas, el Caribe y la música africana para crear un sonido único y recordó sus conciertos en París y Estados Unidos donde la audiencia estaba conformada por personas de distintas nacionalidades y aun así el maestro contagiaba al público con su salsa.

Para ‘El fantasma’, Álvaro José Arroyo fue “el Maradona de la música colombiana”, capaz de conectar con cualquier audiencia sin importar la ciudad o es país que se encontrara.

Legado de sabor caribeño

El Joe disfrutaba de esos pequeños placeres en compañía de su equipo, pinta un retrato de un hombre que no solo era un genio de la música, sino un amigo entrañable que compartía con los suyos sin pretensiones

Aunque Joe ya no está, ‘El Fantasma’ asegura que el maestro sigue presente en su vida y en su arte. Gómez, que ha continuado su carrera como solista, reconoce que cada vez que se sube a un escenario o graba una canción, el espíritu de Joe lo acompaña. “Joe me enseñó a ser original”, afirmó. “Aunque él siempre está ahí, en cada canción que hago, me enseñó a respetar mi estilo y a no convertirme en una simple imitación”. Esto, para Edwin, ha sido fundamental para honrar el legado de Joe sin perder su propia identidad musical.

Con humildad, Gómez relató cómo incluso después de la muerte de Arroyo, ha rechazado ofrecimientos que buscaban etiquetarlo como “el fantasma del Joe”. Cuando un empresario estadounidense le propuso ese apodo para una serie de presentaciones, Edwin fue enfático en su respuesta: “Yo soy Edwin Gómez, El fantasma, pero no puedo ser el fantasma del Joe”. Esta determinación de mantener vivo el recuerdo del Joe sin comprometer su autenticidad le ha permitido a Edwin consolidarse como un referente en la música folclórica y tropical.

“En Barranquilla me quedo”

Gómez resaltó el impacto de la canción “En Barranquilla me quedo”, un himno de amor por la ciudad natal de Joe.

“Es increíble ver que, en Estados Unidos, en Puerto Rico o en República Dominicana, la segunda canción que más le gusta al Joe es ‘En Barranquilla me quedo’”, comentó Gómez, haciendo énfasis en cómo esta canción tiene algo especial, un poder para captar el sentir de los barranquilleros y de quienes llegan a la ciudad y se enamoran de ella.

Para él, este tema representa la esencia de un músico que no solo componía, sino que sentía profundamente la cultura y la identidad de su tierra.

Un tributo eterno

El talento para atraer a personas de todas las culturas es uno de los recuerdos que Edwin guarda con cariño, un reflejo del impacto universal que tuvo el Joe y su música.

Para ‘El Fantasma’, rendir homenaje a Joe es una forma de mantener vivo su espíritu, de llevar su mensaje y su música a nuevas generaciones que quizás no lo conocieron en vida, pero que sienten su energía en cada nota de sus canciones.

Barranquilla y el mundo celebran la vida y el legado de uno de los más grandes artistas que ha dado la música colombiana, un hombre cuya alma y cuyo talento siguen vivos en cada rincón de su tierra.