Sugerir cambio de sede de la Selección es “envidia” contra Barranquilla, gobernador Verano

Nuevamente se abre la discusión por la sede de las eliminatorias de la Selección Colombia, tras una serie de publicaciones en redes sociales del presidente Gustavo Petro y la ministra de Deporte, Luz Cristina López.

Petro reiteró que “por precio de boletas no deberían excluir a la mayoría de la población de los estadios para ver su selección de fútbol. Los estadios son públicos”.

Mientras tanto, López señaló que “nuestra Selección Colombia de fútbol, que nos alegra en cada fecha de eliminatoria con sus buenos resultados, merece que la aplaudamos sin importar desde cuál tribuna se haga. El acceso a la boletería no debería ser tan difícil”.

La ministra sugirió revisar el sistema para evitar que “unos pocos no se queden con la que debería ser de acceso para todos los hinchas que amamos a nuestro equipo”. También hizo un llamado a la Federación Colombiana de Futbol para que haga una gira a la Selección por todo el país.

Agresión contra Barranquilla

Una dura respuesta escribió en sus redes sociales el presidente del Senado de la República, el barranquillero Efraín Cepeda, quien calificó la iniciativa como “una nueva agresión contra Barranquilla”.

Cepeda recordó que no puede haber intervención de gobiernos en el futbol, de lo contrario habría sanciones por parte de la FIFA.

“¡Una nueva agresión contra Barranquilla y la región Caribe! Me opongo firmemente a la propuesta del Ministerio de Deportes de sacar la selección Colombia de la ciudad de Barranquilla. No puede haber intervención de gobiernos en el fútbol, ha recordado la FIFA”, indicó Cepeda.

El congresista también trajo a colación que la Tricolor consiguió en la capital del Atlántico las clasificaciones a los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Barranquilla se ha convertido en un fortín para las eliminatorias a los mundiales”, indicó el senador.

“Centralismo y envidia”

Otra de las reacciones que llamó la atención fue la del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien calificó la sugerencia del Gobierno como “una envidia” hacia Barranquilla.

Argumentó Verano que Barranquilla se ha ganado el espacio de que la Selección juegue la ciudad y que la afición se ha comportado a la altura.

Asimismo insistió en que seguirán trabajando para que la ciudad siga siendo la sede de la Selección.

Otra de las opiniones sobre la idea del Ministerio del Deporte fue entregada por el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien calificó la misma como “centralista”.

“Si se quieren llevar a la Selección porque no les gusta que lleve jugando varios años en Barranquilla, ¿por qué no revisitamos el hecho que llevan 220 años con todos los ministerios, el sector legislativo y la rama judicial en una misma ciudad?, ¿Por qué no le mandan un par de ministerios o entidades a otras regiones?”, se preguntó Pumarejo

El exalcalde siguió preguntándose “¿Por qué lo poquito que tiene Barranquilla y el Caribe se lo quieren quitar? No nos están dando obras ni el tren volador ese que prometieron, sino que traen nuevos impuestos ¡Estamos jodidos!”.

Los gremios económicos de la ciudad se han unido a las voces de rechazo a la posibilidad de cambiar la sede de las eliminatorias, destacando el impacto económico que trae cada partido para el sector formal e informal de la ciudad.