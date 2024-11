En Armenia denuncian que un perrito pinscher fue asesinado por un pitbull

Armenia

El caso se registró en el conjunto residencial Cibeles en la ciudad, Claudia Milena Hernández denunció que su hija menor de edad salía a pasear a su mascota un pinscher que se caracteriza por ser pequeño y que ladra mucho, pero la afectación se generó cuando una pareja iba con un pitbull sin bozal y atacó al perrito generando la muerte de manera inmediata.

Mencionó que fue un momento traumático para su hija por lo que intentó mediar, pero fue imposible por eso avisaron a las autoridades.

“Ella estaba con ellas ahí en el parque infantil cuando va bajando el muchacho con el perro sin bozal, el con la novia y llevan otro perrito y la perra, pues usted sabe que los pinscher son un poco aletosos, entonces la perrita se le suelta a la niña y va y le ladra al perro y entonces este lo coge y y la agarró y la mató de una la cogió del cuello y la mató de una”, denunció.

Relató: “La niña fue la que le tocó defender la perrita quitársela del perro, abrirle la boca prácticamente al perro quitárselo de encima y ellos salieron y se fueron para su apartamento, los vecinos salieron al escuchar las niñas gritar al ver que la niña estaba en un llanto estaban eso ahí fue donde nos mandaron a llamar a nosotros y ellos se escondieron”.

Lamentó que las acciones en contra de los dueños del pitbull no hayan sido con mayor contundencia puesto que la situación puso en riesgo también a su hija. Dijo que el llamado es a evitar que casos como el suyo vuelvan a presentarse por eso espera las medidas correspondientes porque el riesgo es alto para los niños y perritos que habitan en dicho conjunto.

“Pero no les importó el dolor que tenían mis hijas, no les importó nada, no importa nada, gracias a Dios el perro, no atacó a la niña porque la niña se metió en la desesperación por quitarle el perro. Entonces nosotros decíamos esta vez fue la perrita más adelante, puede ser un niño, un adulto, otro perro”, advirtió.

La madre de familia agregó que su hija quedó tan afectada que le fue programada una cita psicológica para lograr superar el trauma de perder su mascota.

Intervención de la Policía

Sobre la situación consultamos al intendente Wilson Arias, jefe de la Policía ambiental del Quindío quien señaló que fue aplicado el comparendo correspondiente por el ataque que generó la muerte del animalito.

“El caso me informa la patrulla el día siguiente es lo sucedido que fue el día anterior a las 10y 45 aproximadamente me informa y le asesoró que debe que realizar en los comparendos para que esto se dirijan a la Inspección de Policía se aplicará el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en su artículo 124 numeral 7 o permitir hubo por omisión o no, que un animal ataque a otras personas o animales o enseres”, explicó.

Indicó que el comparendo no se pudo hacer el mismo día del hecho ya que el sistema no lo permitió por eso fue al otro día que lograron materializarlo.

Resaltó que cuando se generan este tipo de conflictos barriales lo ideal es comunicarse de inmediato con el cuadrante porque todos los policías tienen la facultad de realizar la intervención respectiva.