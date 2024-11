Cerca de 40 mil usuarios deben actualizar el medidor recargable de energía

Cúcuta

CENS grupo EPM está haciendo la invitación a todos los usuarios de energía en Norte de Santander y sur de Cesar que hacen uso de los medidores recargables, para que realicen la actualización de su dispositivo a más tardar el próximo 24 de noviembre.

Julián Mora, coordinador de Mercadeo de CENS explicó el paso a paso para realizar esta actualización: “Hacerlo es muy sencillo, lo único que deben hacer es ingresar a un portal que nosotros hemos habilitado a través del WhatsApp Lucía 323 2315 115, opción energía recargable o a través de nuestra página web www.cens.com.co. Allí le van a pedir dos daticos muy sencillos que es el nombre y el número del medidor. Le damos actualizar el medidor y nos entrega dos pines de actualización, que son dos números. Estos deben ingresarse en el medidor y de esta manera garantizamos que podamos seguir recargando”.

Agregó que en la actualidad hay 38 mil usuarios de energía recargable, de los cuales 16 mil ya hicieron la tarea de actualizar su medidor.

“Esto es un tema gratuito. No tiene ningún costo y quiero hacer mucho énfasis en ese tema, ningún usuario tiene que pagar nada por actualizar su medidor. Como les digo, nosotros hemos habilitado los medios digitales a través de los cuales pueden hacer esa actualización, no necesitan ningún intermediario, pero, si requieren algún apoyo de parte nuestra, lo pueden hacer llamándonos a la línea 018000 415115 en la opción 4 y ahí serían atendidos por uno de nuestros agentes o creadores de experiencia, quienes los orientarán para que puedan hacer esta actividad, que no les va a tomar más de cinco minutos dijo Mora.

De no realizarse la actualización a tiempo, los usuarios podrían presentar inconvenientes a la hora de recargar para el obtener el servicio de energía.

El 80% de los usuarios que tienen medidores recargables están ubicados en el Área Metropolitana de Cúcuta.