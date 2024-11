Autoridades, en alerta por enfermedad del HLB que amenaza cultivos cítricos en Antioquia

Antioquia

La gobernación de Antioquia, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA alertaron por la amenaza de la propagación en Antioquia del HLB o “Dragón amarillo de los cítricos”, una enfermedad que afecta a los cultivos de esta fruta. Por esta razón, anunciaron la implementación de un plan de acción para 2025 destinado a fortalecer los cultivos de cítricos y desarrollar el control biológico del vector que la transmite.

Aseveran que la ciencia no ha hallado una cura, por lo cual se tomarán medidas como obtener material de viveros certificados, monitorear los árboles, hacer controles biológicos a la plaga y llamar al ICA si se tiene sospecha de que un árbol infectado.

El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Manuel Naranjo Giraldo, mencionó los lugares del departamento donde han identificado el HLB.

“En este momento, el HDLV, denominado el Dragón Amarillo, se encuentra únicamente en el Valle de Aburrá y en algunas muestras que se han identificado, en el municipio de Uramita y en el municipio de Turbo. Existe preocupación específicamente en las regiones más productoras, suroeste, el occidente antioqueño, pero más allá de Uramita, que queda en el occidente, no se ha encontrado ningún otro municipio en el suroeste. Por ahora, no ha identificado la presencia de HLB”.

Por su parte, Ana Teresita Díaz, funcionaria del ICA seccional de Antioquia, mencionó las consecuencias para los cítricos cuando son infectados por esta enfermedad.

“Ya se presenta con fuertes clorosis en las hojas de los árboles, unos moteados difusos, una baja productividad va generando la mortalidad del árbol, la productividad disminuye entre el 30 y el 100% y finalmente los árboles van a morir. Esa es la importancia porque no tenemos, no existe, los científicos no nos han entregado una cura”.

Desde el Centro de Investigación La Selva de Agrosavia, señalaron que una de las estrategias que buscan implementar un controlador biológico tipo insecto que ralentice el efecto de la enfermedad, como parte de un proyecto integral con medidas preventivas en el que se deben de comprometer los productores de cítricos.

Por último, las autoridades esperan reducir el riesgo fitosanitario en la citricultura antioqueña y de esta manera disminuir la amenaza en los cultivos de un sector relevante del agro en el departamento, pues las exportaciones del limón Tahití crecieron 180% entre 2022 y 2023; y generan más de 25 mil empleos en aproximadamente 11 mil hectáreas, según el Anuario Estadístico del Sector Agropecuario de la Gobernación de Antioquia.