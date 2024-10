¿Tiene muchas deudas? Consejos de expertos financieros para cuidar su economía personal

Si bien existen diferentes tipos de deudas, algunas de ellas aparecer cuando la persona tiene algún problema económico o en su defecto no sabe manejar muy bien sus finanzas, expertos afirman que la mayoría de personas suelen caer en deudas con entidades bancarias.

Una particularidad de una deuda es que si esta no se sabe manejar, se puede volver más grande incluso puede desencadenar más deudas, es tan difícil tener control de ellas que la persona puede llegar al límite de quedar en ceros, puesto que una de las soluciones que más se utiliza es vender todo el patrimonio creado.

Tipos de deudas ¿Cuál es la más difícil de controlar?

Se conoce que las deudas más difíciles de controlar son aquellas que se realizan por medio de una tarjeta de crédito, esto se debe a que el uso de ella no le despierta al cerebro una noción de gasto, al momento de comprar un artículo ya sea de un valor grande o pequeño, la persona no le ve ningún problema, puesto que no es dinero que tiene presente.

Existen exactamente dos tipos de deudas, de las cuales usualmente se adquieren por medio de crédito o hipoteca, se clasifican de esta manera:

Deudas de libre inversión: préstamos para propiedades inmobiliarias préstamos para negocios propios, créditos educativos.

Deudas de consumo: ropa, electrodomésticos, vehículos, vacaciones.

Consejos para evitar tener deudas

La disciplina financiera es bastante difícil de aprender ya cuando la persona ya está acostumbrada a pagar en el futuro, sin embargo, la plataforma especialista en soluciones de liquidaciones de deudas en Colombia conocida como ‘Bravo’, demuestra por medio de dos pasos se puede cuidar de manera fácil y sencilla la economía personal.

Priorizar el pago de los créditos

La entidad resalta que un gran consejo a seguir en cuenta es que la persona revise y organice sus créditos, empezando con el que tenga la tasa de interés más alta, esto se debe que al iniciar a pagar las más difíciles evitara seguir aumentando las deudas, si bien esto le recortará sus compras durante un buen tiempo, tendrá buenos resultados.

Presupuesto realista:

Bravo indica que el otro consejo que es primordial para sanar las deudas y no crear otras, es establecer un presupuesto que en su defecto sea totalmente real, la persona tendrá que dejar de engañarse y tomar sus cuentas de manera seria.

Para esto la persona puede crear un plan mensual, en la actualidad ya existen aplicaciones para esto, o su defecto puede generar una tabla de Excel y si en su momento no puede dejar de gastar en cosas que no necesita con urgencia, resalte eso en el presupuesto, ubicando su dinero de la siguiente manera

Deudas Gastos mensuales Ahorro Gastos hormiga

Para finalizar los expertos en liquidación de deudas de bravo, aconsejan que existe un último consejo el cual es “Ahorrar”, resaltan que “Aunque el ahorro puede parecer complicado, cuando se debe es importante destinar al menos un pequeño porcentaje”, ya que esto le puede ayudar a las personas a cubrir una emergencia.

