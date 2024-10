Estudiante de 15 años de edad, de La Tebaida, Quindío a visitar la NASA en Estados Unidos

ARMENIA

Tres jóvenes mujeres entre los 11 y 16 años de edad del eje cafetero entre ellas una de La Tebaida, Quindío, Gabriela Gómez Sinisterra viajaron a Estados Unidos donde participarán en una inmersión en el Space Center Houston de la NASA, gracias a un proyecto social de autopistas del café con el programa She is Astronauta.

Durante 4 meses las tripulantes tuvieron diversas clases virtuales y talleres sobre carreras STEAM como robótica, prevención de embarazo adolescente, liderazgo, educación financiera, propósito de vida, inteligencia emocional, ciberbullying, emprendimiento y mucho más.

Al finalizar la etapa virtual, las tripulantes viajaron esta semana a las instalaciones del Space Center Houston , Estados Unidos. Allí aprenden robótica, programación, construcción de cohetes, organización de misiones y trabajo en equipo, creación de hábitat lunar y charlas con expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes al espacio, y ¡mucho más!

Presentación de Gabriela Gómez

Houston tengo buenas noticias, soy Gabriela Gómez y estoy a punto de embarcarme en una nueva misión conocer el Space Center de la NASA, tengo 14 años y soy de un hermoso pueblo del Quindío llamado La Tebaida, donde vivo con mis padres mi gata y mi perro, actualmente cursó grado noveno en el Colegio Santa Teresita, desde muy pequeña, he demostrado un gran interés por las áreas distintas la ciencia y la tecnología la ingeniería y las matemáticas mi pasión por el arte me ha llevado con mis cuadros en diferentes museos a nivel local e internacional y a publicar mis problemas en el libro tierra de poetas y cantautores junto a otros autores, ella es astronauta es un paso más para cumplir mi sueño de algún día trabajar en la NASA, estas es una oportunidad única para descubrir galaxias de conocimiento y vivir experiencias inolvidables con otras niñas que comparten esta nueva aventura estoy lista para darlo todo, aprender crecer y convertirme en la mejor astronauta que puedan ser.

Niñas de Colombia en el Space Center, Houston en Estados Unidos. Foto: Cortesía She Is Astronauta, Facebook Ampliar

En Caracol Radio Armenia hablamos con Olga Janet Sinisterra es la mamá de Gabriela Gómez Sinisterra que expresó “realmente yo creo que yo en este momento como mamá no me cabe el corazón en el pecho, me siento muy muy orgullosa de ver a mi hija y a las otras 25 niñas de Colombia que también están logrando triunfar en este momento cumplir esa meta en la NASA eso es un sueño que casi todos. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento en nuestras vidas como pequeños niños y ahora de adultos quisiéramos poder estar allá.

¿Cómo participa Gabriela en este programa?

Hace como cuatro años se dio cuenta a través de un programa de televisión, y ya dijo que quería ir, inicialmente uno como padre de pronto no pone mucha atención y de cuatro años después ella dijo mamá, me voy a presentar y pues ella en este momento pertenece también a la agrupación Andrómeda del municipio de La Tebaida que es un grupo que estudia pues toda todo este campo y allí con el profesor Milton y todo se dieron cuenta cuando era la convocatoria se inscribió y empezó lentamente, pues a pasar todos los filtros.

Y agregó “son muchos filtros realmente se presentaron más de 17.500 niñas de las cuales pasaron 26 en Colombia es realmente fuerte era así como ay, Dios mío, vamos a pasarle, pues cada día había una serie de pruebas de entrevistas y, pero se puede, o sea, si mi hija lo logró, yo sé que muchas más niñas también lo pueden lograr

Gabriela desde niña y su sueño de astronauta

Totalmente, ella desde muy chiquita de hecho es de pues en su cuarto todavía hay esas estrellitas que ponemos en las paredes que brillan desde muy pequeñas, siempre ha sido muy inquieta que la luna, las estrellas que todos los planetas y ella han sido muy muy inquieta, les gusta construir así de juguete de papel los cohetes, entonces yo creo que si lo sueñas y se crea y se forma y eres constante, porque ella es una niña muy constante frente a esto se puede lograr.

¿Ha hablado con Gabriela en Estados Unidos?

Sí, pues mira ya solamente les permiten que hablen con nosotros en la mañana, porque el celular es restringido, pues para ellas, pero en la mañana ella me cuenta todo lo que hizo cómo ha compartido con sus compañeros lo que ha conocido y está totalmente maravillada, porque ella dice es un mundo extraordinario, ella me dice todo es grande, mamá, todo es grande, entonces esperando que ella llegue y nos pueda contar toda esta maravilla, que está viviendo.

Mensaje para padres

Olga Janet Sinisterra es la mamá de Gabriela Gómez Sinisterra indicó “como papás tenemos esa misión de apoyar a nuestros hijos de acompañarlos, porque muchas veces no los acompañamos y muy bueno, que vaya, pero yo pienso que es importante el acompañamiento de estar allá con ellos en lo que quieran hacer, que si es que juega fútbol que si es que hacen natación, que si es que pinta lo que sea lo que sea, yo creo que nosotros como papás tenemos que hacer eso apoyarlos y no solo apoyarlos, sino acompañarlos y llevarlos hasta allá y ser cómo se dice cuando uno es hacerle la barra la porra, es muy importante.