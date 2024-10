Difícilmente vamos a encontrar el equipo donde esté ‘Pegasus’: MinDefensa

Colombia

La Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República adelantó una sesión reservada en la que se habló de la supuesta compra del sofware espía ‘Pegasus’. Una vez culminada, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que no hay ningún rubro que se hubiera destinado para la compra de ese programa, pero que sí hubo un “Pegasus” en el país.

“En la revisión efectuada no hay ningún rubro que se hubiera destinado para la adquisición del sofware ‘Pegasus’. En los inventarios de los organismos de inteligencia no hay ningún sofware ‘Pegasus’ registrado, pero estamos ante la realidad: hubo un Pegasus, que de acuerdo con lo que conocemos tenía que haber sido renovada la licencia porque esto no es de duración indefinida, entiendo que son licencias por un año lo cual significaría que después tuvo que haberse hecho, si se renovó, una nueva erogación con recursos de ¿dónde? En los registros que se han examinado de parte de los organismos de inteligencia no aparece. En este Gobierno no ha habido ninguna autorización para renovar licencias de esa naturaleza”, dijo el ministro Velásquez.

El ministro también confirmó que la Fiscalía desplegará una comisión a Israel en el marco de la investigación que se adelanta por la supuesta compra del software. Indicó que la ruptura de relaciones con ese país no impide que haya cooperación entre las autoridades.

“Lo que esperamos es que podamos rápidamente tener respuestas, sabemos que hay respuestas en Israel, sabemos que la Fiscalía General va a desplegar misión hacia Israel porque es de lo evidente, de lo obvio, de lo mínimo, en una investigación cuando se tienen datos precisamente del otro país en la búsqueda de la cooperación en la investigación para lo que no es necesario, precisamente, que existan relaciones diplomáticas o no. La ruptura de relaciones, como nos encontramos ahora, no impide, cómo no impidió, a la inteligencia financiera de Israel, colaborar con la inteligencia financiera de Colombia”, agregó.

Tampoco descartó que el computador en el que se instaló el software ‘Pegasus’, haya sido destruido. “Si para la manipulación del sofware se utilizó un equipo, es de sentido común que dada, además, las dimensiones que ha adquirido este escándalo, ese equipo está destruido, que difícilmente vamos a encontrar en alguna dependencia, en alguna residencia, en algún lugar en el país, el equipo donde aparezca ese sofware. Las dificultades obvias para la ubicación en dónde fue manipulado, dónde fue utilizado, no excluye que podamos llegar hasta la determinación de cómo fue que se adquirió, quién lo adquirió y probablemente como contra quienes se utilizó”.

La Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso tendrá una nueva sesión en los próximos días para analizar los avances que adelantan las autoridades frente a la supuesta compra de ese software.