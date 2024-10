Corte Suprema permitirá a Virginia eliminar los registros de votantes “sospechosos”

Kamala Harris se distanció de los comentarios del presidente Joe Biden quien calificó a los partidarios de Donald Trump de “basura”. La tormenta política fue desatada un día después de que un comediante en un mitin de campaña del republicano llamara a Puerto Rico de “isla flotante de basura”. Harris aseguró que está firmemente en desacuerdo con el calificativo.

“Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier crítica a las personas en función de quién votan. Creo que el trabajo que hago es representar a todas las personas, ya sea que me apoyen o no, y de ser electa, seré la presidenta de todos los estadounidenses, aún de quienes no voten por mi”, dijo Harris.

Biden intentó sin éxito justificar su comentario y aclaró que se refirió de basura a los comentarios anti-inmigrantes del republicano y no a sus seguidores. Trump por su parte reaccionó al calificativo y pidió que perdonaran a Biden porque “no sabe lo que hace”.

Mientras tanto, en la recta final electoral, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos permitió a Virginia implementar un programa que, según los funcionarios estatales, tiene como objetivo eliminar a los presuntos no ciudadanos de sus listas de registro de votantes. Esta es una de sus primeras decisiones importantes vinculadas a las elecciones de la próxima semana.

Los jueces liberales del Supremo, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon y afirmaron que el estado potencialmente privará de sus derechos a numerosos ciudadanos.

Esta decisión se conoce pocos días despues de que James Womack, el presidente del partido republicano en un condado Lee en Carolina del Norte, un estado en disputa, solicitará a los verificadores electorales de identificar a votantes con apellidos que suenen hispanos, alegando que podrían ser “sospechosos”.

Aunque Virginia no es un estado en disputa, la decisión del Tribunal adquirió connotaciones marcadamente políticas a medida que Trump y otros republicanos han elevado sus preocupaciones por un posible fraude electoral.