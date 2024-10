Harris pide unidad, Biden califica de “basura” a los seguidores MAGA y Trump reacciona

Kamala Harris, en mitin de campaña en Washington DC, pidió a los estadounidenses pasar la página y comenzar un nuevo capítulo, al tiempo que Donald Trump aparece en un Pensilvania en una comunidad latina tras los insultos contra Puerto Rico de su rally y reacciona a un comentario de Joe Biden quien llamó de “basura” a los seguidores MAGA.

En las últimas horas Kamala Harris sostuvo un mitin de campaña en la capital estadounidense desde donde hizo nuevamente un llamado a la unidad y aseguró que a diferencia de Donald Trump, sus opositores no son sus enemigos.

“Donald Trump ha pasado una década tratando de mantener al pueblo estadounidense dividido y temeroso de los demás. Eso es lo que es. Pero, Estados Unidos, estoy aquí esta noche para decir: eso no es lo que somos”, dijo Harris.

Agregó que “a diferencia de Donald Trump, no creo que las personas que no están de acuerdo conmigo sean el enemigo. Él quiere ponerlos en la cárcel. Yo les daré un lugar en mi mesa”.

Caracol Radio habló con varios asistentes latinos del rally, algunos parecen estar completamente seguros de su voto por Harris, pero otros aún están en duda.

“Kamala no ve color, no ve blanco, negro, nada. Ella apoya a los latinos porque sabe que este país vive de los latinos”, dijo una votante. Otro aseguró que “él no va a ganar, va a ganar Kamala Harris, para mi ella va a ganar porque Trump está loco, él no está bien de la cabeza”.

Al tiempo que un asistente afirmó no estar de acuerdo con sus políticas “lo de aprobar el aborto y el cambio de género, para mi es algo que no stá bien, en cuanto a Trump, no tengo nada que decir simplemente que él defiende a la nación”.

Y mientras que Harris pedía pasar la página de la era Trump, Joe Biden parece no hacerlo, el presidente intentó elogiar a los puertorriqueños y condenar los comentarios de un comediante trumpista quien llamó la isla “basura flotante”, sin embargo terminó insultando a los seguidores del republicano y los llamó “basura”.

“La única basura que veo flotando por ahí son sus partidarios. Su demonización de los latinos es inconcebible y antiestadounidense. Es totalmente contraria a todo lo que hemos hecho, a todo lo que hemos sido”, dijo Biden. Minutos después en la red X, el mandatario quiso enmendar su comentario y aseguró que el calificativo basura era para los comentarios y no la gente.

“Hoy temprano me referí a la retórica odiosa sobre Puerto Rico arrojada por el partidario de Trump en su mitin en el Madison Square Garden como basura, que es la única palabra que se me ocurre para describirla”, dijo Biden.

Sin embargo, el comentario llegó a oídos de Donald Trump, en vivo, durante una aparición en Allentown, Pensilvania, una ciudad con población mayoritariamente latina. El senador Marco Rubio subió al escenario para entregar el breaking news.

“Hace minutos, Joe Biden que nuestros seguidores son “basura”, él esta hablando de los agente fronterizos, enfermeras, profesores, está hablando de los estadoundieses quienes aman a su país y quiere soñar de nuev en grande y lo apoya presidnete, y espero que su campaña se disculpe por lo que acaba de decir Biden. No somos basura, somos patriotas que aman a este país”, dijo Rubio.

Mientras los asistentes reaccionaron a los comentarios y al unisono cantaban “U.S.A”, Trump respondió “se acuerdan de Hillary Clinton ella dijo que soy ‘deplorable’. Eso no funcionó. Creo que ‘basura’ es peor”, y agregó “deben perdonarlo porque no sabe lo que hace”.

El voto latino continúa siendo prioridad para los candidatos, a medida que los estadounidenses avanzan con la votación anticipada que ya registra más de 45 millones de votos.